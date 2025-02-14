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    大學、醫院、旅館若年用電2千萬度 將登錄碳排但暫不徵碳費

    環境部氣候變遷署擬擴大盤查中小企業、醫院、學校等溫室氣體排放量，14日召開草案研商會議，廣邀各單位發表意見。（記者吳柏軒攝）

    環境部氣候變遷署擬擴大盤查中小企業、醫院、學校等溫室氣體排放量，14日召開草案研商會議，廣邀各單位發表意見。（記者吳柏軒攝）

    2025/02/14 17:10

    〔記者吳柏軒／台北報導〕為續推溫室氣體減量，環境部擬草案，擴大應盤查登錄的事業或場所，預計納管鐵路捷運、客貨運、電信、百貨、超商、醫院、大專校院、製造業等，總公司或事業體總用電量逾2千萬度，或單一場所超過1千萬度，將要求登錄碳排放源，但考量國內查驗能源，短期內不會徵收碳費。

    環境部氣候變遷署今（14日）召開「事業應盤查登錄溫室氣體排放量之排放源」草案研商會議，是繼過去將每年超過2.5萬噸的排碳大戶納入管理之後，再進一步擴大針對中小企業等進行溫室氣體盤查，希望台灣分階段走向淨零。

    該草案指出，目標是擴大盤查用電量多或能源耗用多的單位，將新增公告運輸部門（鐵路、捷運、客運及貨運）、服務業（電信、資訊、百貨、量販、超商、旅館等）、住宅（醫院、大專校院）、工業（製造業及其他）等。

    至於調查門檻，氣候署設定為，事業（總公司）年用電量2千萬度以上，或單一場所年用電量1千萬度以上者，就須上網登錄排放源，以及有超過百家門市的連鎖業者，或超過200輛車的運輸業者，工廠則設定更細的燃油燃氣標準要求達標者登錄。

    氣候署長蔡玲儀指出，此舉是要協助各事業單位知道自己的碳排，之後再搭配各種節電減碳措施，再三強調「不是要徵收碳費」，因碳費徵收還需「查驗」，但國內查驗量能不足，未來即使要徵收，也會從較大排放量的單位，進一步修改法規程序，並提前對外公告，短期2、3年內不會走到收費階段。

    蔡玲儀認為，草案新增的事業單位，也不用花大錢去上課，僅需針對總用電量或燃油燃氣等容易計算的方式，上網申報，也會連結工商憑證對接台電數據，讓輸入更方便，單位積極減碳將會表揚，只是若發現資料有重大錯誤，會要求改善，不改才有10萬到100萬元以下罰則，目前用綠電也納入總用電量，未來考慮排除。今年6月底前也將推更細部的指引，若草案通過，最快明年4月30日前列管單位要執行登錄前一年度資料。

    環境部氣候變遷署召開草案研商會議，擬擴大盤查中小企業、醫院、學校等溫室氣體排放量，但強調現階段無須徵收碳費。（記者吳柏軒攝）

    環境部氣候變遷署召開草案研商會議，擬擴大盤查中小企業、醫院、學校等溫室氣體排放量，但強調現階段無須徵收碳費。（記者吳柏軒攝）

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