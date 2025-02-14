為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    與學童體驗元宵慶典 馬公市長黃健忠化身「報馬仔」

    馬公市長黃健忠化身報馬仔，與東衛幼兒園師生繞境。（馬公市公所提供）

    馬公市長黃健忠化身報馬仔，與東衛幼兒園師生繞境。（馬公市公所提供）

    2025/02/14 16:51

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公市立幼兒園東衛分班今（14）日精心策劃「元宵慶典」，以鑼鼓開道、創意舞獅、創意蛇陣等方式，步行前往東衛天后宮，重現遶境熱鬧場景。值得一提的是，馬公市長黃健忠特別化身遶境陣頭的「報馬仔」，與孩子們一同走入社區。

    當傳統遇上童趣，當學習融入社區，透過沉浸式體驗，讓元宵節成為孩子們最鮮活的文化課程。今日鑼聲響起，東衛分班幼兒園師生魚貫而行，舞獅靈動、蛇陣翻騰，沿途居民駐足欣賞，偶有長輩點頭微笑，似乎在孩子們的活力中，看見過去廟會的影子。

    黃健忠市長走在隊伍最前方，化身「報馬仔」，不時與孩子們互動，介紹遶境文化的趣味與細節，讓傳統習俗透過最親民的方式走進下一代的生活。黃健忠表示，文化不只是書本裡的故事，而是要讓孩子們走進來、動起來、玩出來。黃市長強調，幼兒教育的核心不僅是知識的傳授，更是文化的延續，透過這樣的體驗活動，讓孩子們從小理解民俗信仰與社會禮儀，也讓社區的每一條巷弄，都成為最生動的文化教室。

    東衛幼兒園師生以舞龍舞獅方式，效法廟會繞境盛典。（馬公市公所提供）

    東衛幼兒園師生以舞龍舞獅方式，效法廟會繞境盛典。（馬公市公所提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播