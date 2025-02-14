與學童體驗元宵慶典 馬公市長黃健忠化身「報馬仔」

馬公市長黃健忠化身報馬仔，與東衛幼兒園師生繞境。（馬公市公所提供）

2025/02/14 16:51

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公市立幼兒園東衛分班今（14）日精心策劃「元宵慶典」，以鑼鼓開道、創意舞獅、創意蛇陣等方式，步行前往東衛天后宮，重現遶境熱鬧場景。值得一提的是，馬公市長黃健忠特別化身遶境陣頭的「報馬仔」，與孩子們一同走入社區。

當傳統遇上童趣，當學習融入社區，透過沉浸式體驗，讓元宵節成為孩子們最鮮活的文化課程。今日鑼聲響起，東衛分班幼兒園師生魚貫而行，舞獅靈動、蛇陣翻騰，沿途居民駐足欣賞，偶有長輩點頭微笑，似乎在孩子們的活力中，看見過去廟會的影子。

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黃健忠市長走在隊伍最前方，化身「報馬仔」，不時與孩子們互動，介紹遶境文化的趣味與細節，讓傳統習俗透過最親民的方式走進下一代的生活。黃健忠表示，文化不只是書本裡的故事，而是要讓孩子們走進來、動起來、玩出來。黃市長強調，幼兒教育的核心不僅是知識的傳授，更是文化的延續，透過這樣的體驗活動，讓孩子們從小理解民俗信仰與社會禮儀，也讓社區的每一條巷弄，都成為最生動的文化教室。

東衛幼兒園師生以舞龍舞獅方式，效法廟會繞境盛典。（馬公市公所提供）

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