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    去年美洲航班增加27％最多 交通部民航局估今年恢復疫情前水準

    去年台灣往返美洲線的航班數，增加27%最高。圖為華航飛機。（翻攝華航官網）

    去年台灣往返美洲線的航班數，增加27%最高。圖為華航飛機。（翻攝華航官網）

    2025/02/14 16:59

    〔記者吳亮儀／台北報導〕交通部民航局今天（14日）說明，國內空運市場疫後持續呈現穩定復甦情況，國際線運量至去年底已恢復至疫情前89%，根據國籍業者機隊引進情況及IATA、ACI等組織對各國機場復甦情況的評估，推估今年國內國際線運量應可恢復至疫情前水準。

    去年全年國際線運量已達到5356萬人次，民航局局長何淑萍指出，隨著疫後商務及出國旅遊快速反彈，航空公司迅速把握商機，重新調整機隊運能並靈活布局市場，積極開拓航點與增班，加上政府持續提供獎助與場站優惠措施，並給予相關開航協助下，今年國際線運量可望恢復至疫情前水準。

    民航局指出，目前運作中的冬季班表，國際線航班由60家航空公司飛航102個航點，航班數已增至平均每週2782班，每週比去年夏季班表多出140班，可清楚看出空運逐步恢復榮景。

    對於不同區域的空運恢復情況，民航局指出，去年台灣往返日韓、東南亞、中東、歐美的航班數已超越2019年疫情前，其中以美洲線增加最高達27%，東南亞次之，增長14%。港澳與中國地區配合兩岸政策與市場需求，分別恢復91%、51%。

    民航局指出，相較疫情前的2019年，去年日本航線航班成長約4%，但仔細觀察航線增長情況，日本部分機場因地勤能量不足，影響恢復速度，這也是後續可再努力成長的地方。

    何淑萍表示，除了國籍業者，外籍業者也看好台灣市場，今年將會有新業者投入，也會開闢更多新航線，例如首次來台營運的中東業者阿提哈德航空將於9月新闢台北飛航阿布達比航線，美國聯合航空也規劃7月新闢高雄—東京—舊金山洲際航線。

    展望今年發展，民航局樂觀評估，國際線運量，可望在今年恢復置疫情前水準，甚至有機會超越，預測運量將落於5498萬人次到6178萬人次之間。

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