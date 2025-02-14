跟著皇太子遊台南 台江文史走讀之旅2/18開放網路報名

走讀台南市區史蹟景點台灣步兵第二聯隊營舍及皇太子手植榕樹。（台江國家公園管理處提供）

2025/02/14 17:06

〔記者蔡文居／台南報導〕日本裕仁天皇1923年曾以皇太子身分造訪台南安順鹽場等地。裕仁天皇年號昭和，生於1901年，當時來台才22歲，他大正15年（1926年）繼位，1989年過世。台江國家公園3月9日特別推出「跟著皇太子遊台南」，帶領民眾走讀相關史蹟景點，2月18日上午10點開放網路線上報名。

台江處說，「安順鹽場」位於台江國家公園區內，日治時期台灣製鹽株式會社闢建，曾是當時最進步的鹽田。鹽場完工當年正逢日本裕仁皇太子來台行啟12天，在台南進行2日緊密的視察行程，也造訪安順鹽場，足見其在台灣鹽業發展的重要地位。

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台江處說，為推廣在地文史及活化鹽業歷史場域，近年辦理「跟著皇太子遊台南」台江文史走讀活動，深獲各界回響。這次活動將循著皇太子台南行啟路線，由解說員帶領民眾走讀精選的史蹟景點，包括台南知事官邸、台南州廳、台南孔廟、台灣步兵第二聯隊營舍及皇太子手植榕樹等，聆聽在時空交錯中堆疊出的精采故事，並參觀安順鹽場內的古蹟及鹽村特色建物，認識鹽業歷史與文化。詳情可上台江國家公園網站查詢。

日本裕仁天皇1923年以皇太子的身分造訪台南安順鹽場。（記者蔡文居攝）

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