熊出沒注意！黑熊媽媽帶著小熊 首度現蹤台9線玉里段

小黑熊沿著台9線拓寬設置的護欄，在路肩奔跑，見到車子靠近，還停下來回眸看了一下，之後通過馬路去找黑熊媽媽。（翻攝行車紀錄影片）

2025/02/14 16:46

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣玉里鎮的台9線三民段靠近舞鶴台地路段，9日清晨潘姓駕駛開車經過時，赫然發現路邊有黑影，仔細看竟是小黑熊，後來又看到另一隻體型較大疑似母熊，往東朝秀姑巒溪方向跑走，立即向林業及自然保育署花蓮分署通報，林業署呼籲，請用路人行經該路段時務必注意。

從潘姓駕駛提供的行車紀錄影片，發現熊出沒之後，車子緩緩靠邊停下，被車燈照到眼睛的小熊楞了一下，還停下腳步回頭看看，之後小熊就穿越馬路去找黑熊媽媽，模樣呆萌。

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潘姓駕駛說，他9日凌晨5點多開車沿台9線南下，從舞鶴往三民的半路上，先是目擊一隻黑色毛茸茸的動物，在右側路肩奔跑，本以為是小狗，仔細看竟是一頭小黑熊！後來小熊穿過馬路後，他又看到對向車道路邊有，另一頭體型較大的熊，疑似母熊，一大一小會合後，一起往東跑向秀姑巒溪方向，翻過紐澤西護欄後進入草叢離開。

林業署花蓮分署接獲通報，10日派玉里工作站人員前往勘查，發現該處海拔約119公尺，目前正由公路局進行台9線拓寬工程，旁邊是玉里事業區的林班地，研判兩頭黑熊可能是路過，小熊也沒有落單；至於母子熊後續會合一起跑走的影像，則因行車記錄片記憶卡容量問題，被後續檔案覆蓋，林保署感謝潘先生熱心通報，也致贈紀念品表達謝意。

花蓮分署指出，花蓮南區玉里事業區林班地本來就是黑熊棲地，但過去活動範圍最多就是淺山農地，最近2個月黑熊出沒，包括卓溪鄉梅醋工坊1起、養蜂場2起、以及本月10日在玉山國家公園山風1號吊橋下方活動的台灣黑熊，這次是首次有黑熊直接跑上省道，印證臺灣黑熊活動範圍逐漸擴及人口稠密地區的趨勢，引發林業保育署高度重視，也幸虧台9線在清晨時段車輛較少，黑熊平安通過。

花蓮分署除已通知公路局該路段施工單位提高警覺，也派員訪查周遭土地利用情形，向居民宣導防範相關事項，也提醒用路人，行經台9線瑞穗、玉里路段務必小心駕駛，若發現黑熊，請減速慢行，切勿開車追逐或下車靠近黑熊；也請民眾應妥善管理戶外食物、垃圾、廚餘、飼料、蜂場、農園、農藥，避免吸引黑熊覓食，如部落族人、農民有狩獵或防範獸害的需求，可到花蓮分署各工作站免費換領不會誤捕黑熊的改良式獵具，如發生黑熊滋擾，通報免費專線0800-000930（您您您救山林）。

小黑熊沿著台9線拓寬設置的護欄，在路肩奔跑。（翻攝行車紀錄影片）

林業署玉里工作站現場勘查，發現台9線路肩上還留有熊腳印。（林業署花蓮分署提供）

林業署玉里工作站人員勘查發現黑熊排遺。（林保署花蓮分署提供）

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