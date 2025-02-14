台中港務單位捐贈十方啟能中心物品義賣 助學北台中家扶兒

北台中家扶中心義賣所得將全數捐「無窮世代」。 （記者張軒哲攝）

2025/02/14 16:57

〔記者張軒哲／台中報導〕年曆春節過後，各地送暖活動仍不間斷，台中港務分公司及港勤公司聯手於今日在海港聯合大樓南棟共同舉辦「靈蛇披彩舞新春」愛心義賣暨廉政宣導活動，此次義賣所得共2萬餘元，將全數捐贈予十方啟能中心。另外，北台中家扶中心義賣今日與明日在大里服務處登場，所得將全數捐「無窮世代」，幫助弱勢孩子沒有後顧之憂，能專注於新學期的學習。

台中港務分公司表示，愛心義賣活動現場，所有的義賣品都是港務分公司及港勤公司的員工精挑細選後所捐贈，商品種類非常多樣，從玩具、運動用品、小家電到居家日常生活用品等，應有盡有。每樣商品都以非常感心的價格售出，將愛心化為實質的幫助，並兼具環保循環再利用的社會意義。

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台中港務分公司代理總經理陳中龍表示，港務公司除致力發展港埠業務，亦透過募集捐贈、辦理義賣、支持社福團體產品採購、擔任志工活動等各種方式，將愛心轉化爲實際行動，讓溫暖延伸到社會每個角落。

家扶基金會串聯全台各中心，辦理共124場「無窮世代新春義賣」，盼在新春開工送暖，北台中家扶中心主任彭麗真指出，義賣活動感謝鋁行日記花藝及在地商家熱情響應，提供各式實用電器用品、婦嬰用品、生活小物、多肉植物、大小朋友最愛的玩偶和公仔提供中心義賣。「無窮世代新春義賣」目標籌募1000萬助學金，幫助弱勢孩子學習。

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