高鐵屏東特區二號道路公聽會 地方希望拓寬到60米

高鐵屏東特區二號道路拓寬公聽會在屏東市公所舉行。（記者葉永騫攝）

2025/02/14 16:44

〔記者葉永騫／屏東報導〕高鐵屏東特區二號道路拓寬工程今天在屏東市公所舉行第一場公聽會，該路段北起屏東市堤防路與屏42線路口、南接台1線，道路預計拓寬為40米，地方民眾認為，高鐵屏東特區未來有國際棒球場、科學園區、屏科實小，人車將大量增加，建議道路拓寬到60米，縣府則考量土地徵收等問題，表明無法再更寬。

高鐵屏東特區二號道路就是目前的屏東市堤防路，往南可以通往高屏大橋，連接屏189線道到屏東科技產業園區，往北則是連通屏東機場到九如鄉，為高鐵屏東特區的主要道路之一，目前是20米寬的雙線道，為了因應未來高鐵屏東特區的交通狀況，縣府計畫拓寬一倍到40米，長度為1892公尺。

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屏東市長安里長王基地、前進里長王泰益等人認為，高鐵屏東特區完成後，將吸引更多人來屏東，國際棒球場、科學園區、屏科實小等重大建設，對外的交通量相當大，尤其這是屏東的門面，未來有更多潛力，希望道路應該拓寬到60米，才能有利於未來國道及快速道路延伸到屏東特區的空間，所以強力要求道路再拓寬。

縣府表示，這次的拓寬工程考量了當地的交通和道路連接問題，並不是寬就好，不能只把一段道路拓寬，其他的沒拓寬，而且要考量徵收土地的問題，目前設計寬度40米，徵收到私有土地68筆、公有土地56筆，面積則是私有土地約2成，公有6成5，其餘為未登錄土地，徵收的影響程度不大，因此不會再拓寬。

縣府說明高鐵屏東特區二號道路拓寬及土地徵收情形。（記者葉永騫攝）

地方里長提出對道路拓寬的看法。（記者葉永騫攝）

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