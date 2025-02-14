五股開台尊王過爐2/16登場 15年輪值一次豐田村千桌流水席迎客

五股開台尊王過爐2月16日登場，各股代表14日先在三條崙海清宮辦理過爐點交工作，為神尊換神袍及點交信徒酬謝金牌等。（記者黃淑莉攝）

2025/02/14 16:23

〔記者黃淑莉／雲林報導〕五股開台尊王過爐2月16日登場，今年由次房股豐田村輪值，爐主黃芳柎指出，豐田村15年才輪值一次，村民總動員以娶媳婦歡喜心籌備，16日中午備有逾1000桌流水席要招待來自各地信徒。過爐重點工作之一神龕啟封、更換神袍及點交熔金今（14）日在三條崙海清宮辧理，由於金價飆漲避免耗損決議未來信徒酬謝金子累積一定量再熔。

五股開台尊王過爐為雲林縣登錄民俗文化資產，已有上百年歷史，「國姓公」與左右護法甘爺、萬爺等神尊每年過爐到值年股村庄奉祀，保留有「過股點交」、「神龕啟封」、「點交熔金」、「貼封條蓋私章」、「分旗腳」、「一股請四股」等獨特民俗。

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今天過股點交、神龕啟封、貼封條蓋私章在長房股三條崙的海清宮辧理，仔細幫神尊更換神袍，其中有百年歷史正駕的神帽已戴7、80年，各股商議後重新訂製手工紙帽，今天更換新神帽。

中華五股開台尊王協會理事長王萬來指出，去年信徒酬謝金牌有33面，前年有38面，依往例前年的金牌會當場熔金，去年的則由神尊戴著過爐到新值年股，有鑑金價飆高，避免耗損，將累積一定量再一起熔金。

黃芳柎說，次房股有湳仔及豐田村，豐田村為小村庄，15年才輪值一次，村民齊心從去年就開始籌備，張燈結綵迎接各地信徒，16日過爐當天中午更準備上千桌流水席，晚上7點半還有高空煙火、17日晚上有晚會，歡迎大家來豐田村看熱鬧。

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