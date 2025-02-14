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    「愛神」金星達三年來最亮 情人節別錯過傍晚的浪漫祝福

    金星於2月17、18日達到3年來最高亮度-4.9等，傍晚見於西方天空。若以小型望遠鏡持續觀察，可見金星大小、相位均有明顯變化。（台北天文館提供）

    金星於2月17、18日達到3年來最高亮度-4.9等，傍晚見於西方天空。若以小型望遠鏡持續觀察，可見金星大小、相位均有明顯變化。（台北天文館提供）

    2025/02/14 15:33

    〔記者甘孟霖／台北報導〕今天（14日）是西洋情人節，台北市立天文館指出，古希臘神話中象徵愛與美之女神的金星，將於2月17日、18日達到自2022年2月以來最高亮度-4.9等，情人節前後黃昏天邊可見明亮金星。此外，火星、木星與土星等肉眼可見的行星也會在2月中旬傍晚一齊出現，形成難得一見的「四大行星共舞」景象，天文館將於15日17時至19時開放專業望遠鏡提供民眾欣賞最明亮美麗的金星，歡迎一起來接受愛神的祝福。

    台北天文館表示，近一兩週內都是金星最耀眼的時段，日落後向西方望去即可看見這顆熠熠生輝的「夜空明珠」，而下次達到相同亮度是在2026年11月，不過前後兩次的金星都出現在大部分人們尚在睡夢中的破曉時分，只有這次是在情人節前後的黃昏天邊，彷彿是為有情人獻上的深情祝福。

    天文館說明，金星之所以能成為天空中僅次於太陽與月球的明亮天體，主要是因為其與地球的距離較近，再加上表面覆蓋著能反射高達70%以上陽光的濃厚大氣層，在夜空中特別耀眼。

    天文館進一步說，金星的視直徑及相位，與其和地球距離、太陽離角有關，而最大亮度通常發生在與太陽離角最大的「大距」前後約1個月，透過望遠鏡觀察可看出金星相位如眉月狀；天氣晴朗時，白天也有機會發現金星的身影，若在黑夜、無光害的環境下，金星的亮光甚至可對地面物體投射出微弱的影子。

    此外，火星、木星與土星等肉眼可見的行星也會在2月中旬傍晚一齊出現，沿著黃道排列成優美的弧形，形成難得一見的「四大行星共舞」景象。台北天文館將於15日17時至19時特別開放專業望遠鏡提供民眾欣賞最明亮美麗的金星。詳細天向與觀星資訊，可參閱台北天文館網站「天象預報」。

    2月中旬傍晚，可見金星、火星、木星與土星同時陳列夜空，沿著黃道排成弧形。（台北天文館提供）

    2月中旬傍晚，可見金星、火星、木星與土星同時陳列夜空，沿著黃道排成弧形。（台北天文館提供）

    金星，將於2月17日、18日達到自2022年2月以來最高亮度-4.9等，情人節前後黃昏天邊可見明亮金星。（台北天文館提供）

    金星，將於2月17日、18日達到自2022年2月以來最高亮度-4.9等，情人節前後黃昏天邊可見明亮金星。（台北天文館提供）

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