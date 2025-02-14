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    南投國姓「鹿神祭」3/29登場 來吃鹿茸養生宴「生生不息」

    南投縣國姓鄉「鹿神祭」活動將於3月29日登場，14日舉辦宣傳記者會。（記者張協昇攝）

    南投縣國姓鄉「鹿神祭」活動將於3月29日登場，14日舉辦宣傳記者會。（記者張協昇攝）

    2025/02/14 15:56

    〔記者張協昇／南投報導〕南投縣國姓鄉一年一度的「鹿神祭」活動，3月29日（星期六）將於北山國中登場，今年「鹿神祭」除了有傳統祭典儀式外，也推出鹿茸養生宴，以珍貴的鹿茸搭配在地農產品入菜，標榜滋補養生、吃了可「生生不息」，訂購養生宴還可抽獎，獎品包括生鮮鹿茸及家電用品，晚宴現場並邀請藝人演出。

    國姓鄉擁有超過百年的水鹿養殖歷史，被譽為「台灣水鹿原鄉」，每年3至6月進入鹿茸產季，地方以感恩之心舉辦「鹿神祭」，今（14日）在南投縣政府舉辦「鹿力同心．茸華客庄-2025年國姓鄉鹿神祭產業文化活動」宣傳記者會，現場並請來歌手陳孟賢演出。

    國姓鄉長邱美玲表示，「鹿神祭」是國姓鄉重要產業文化活動，尤其南港村更是水鹿產業重鎮，養殖的水鹿數量遠遠超越當地人口，今年「鹿神祭」將踩街至北山國中集結舉行祭典後，結合第42屆全鄉運動會進行一連串趣味競賽等活動，公所也攜手南投縣烹飪商業同業公會，於晚間在南天宮推出鹿茸養生宴，以珍貴滋補的鹿茸及在地草莓、枇杷、梅子及咖啡等農產品入菜，歡迎全國民眾一起來品嚐養生宴及選購生鮮鹿茸與相關產品，感受國姓客庄好客風情。

    南投縣長許淑華也說，南投縣養殖的水鹿數量約4600頭，占全國逾1/3，是全國養殖水鹿數量、鹿茸產量最多的縣市，年產值高達2.5億元，鹿茸是天然養生品，可以增強體力及免疫力，尤其公所將鹿茸入菜，並研發成各種即食保健品，讓民眾更加方便食用，歡迎大家到國姓參加活動，將優質鹿茸產品帶回去。

    國姓鄉公所表示，鹿茸養生宴即日起開放訂桌，每桌10道佳餚6600元，限量50桌，即日起開放網路訂購

    南投國姓「鹿神祭」活動推出以珍貴滋補的鹿茸搭配在地農產品入菜的養生宴，即日起開放網路訂購。（記者張協昇攝）

    南投國姓「鹿神祭」活動推出以珍貴滋補的鹿茸搭配在地農產品入菜的養生宴，即日起開放網路訂購。（記者張協昇攝）

    南投縣是國內鹿茸產量最多的縣市，國姓鄉更是生產重鎮。（記者張協昇攝）

    南投縣是國內鹿茸產量最多的縣市，國姓鄉更是生產重鎮。（記者張協昇攝）

    南投國姓鄉公所結合業者研發各種鹿茸即食保健品，方便民眾食用。（記者張協昇攝）

    南投國姓鄉公所結合業者研發各種鹿茸即食保健品，方便民眾食用。（記者張協昇攝）

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