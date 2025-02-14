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    竹北市公所斥資1450萬 優化仁義市場環境

    新竹縣竹北市仁義市場已經40多年，公所今年斥資1450萬元，從即日起分段施工進行改造。（記者黃美珠攝）

    新竹縣竹北市仁義市場已經40多年，公所今年斥資1450萬元，從即日起分段施工進行改造。（記者黃美珠攝）

    2025/02/14 15:42

    〔記者黃美珠／新竹報導〕竹北市公所鎖定已有40多年歷史的仁義市場分段施工改造，第1階段將從2樓內部設施開始啟動，昨天（13日）停業後，目前正如火如荼整修，將到26日完成，計畫整個市場的分段工程都會在今年第3季完工。

    竹北市公所表示，市長鄭朝方考慮竹北近發展迅速，各大生鮮賣場紛紛進駐社區，但為了讓傳統市場保持競爭力，並吸引年輕族群走進市場，去年向經濟部爭取到1450萬元經費後，即日起推動仁義市場的改造計畫，將分段施工。

    公所表示，仁義市場已經有40多年，為全面提升市場環境與競爭力，這次的整修動作從市場2樓的內部開始做改善。

    他們計畫把仁義市場的外觀全面更新，內部環境優化部分特別鎖定天花板錯綜複雜的管線，還將一併改善採光。

    此外，市場內擁有8個出入口，動線複雜很容易迷失，因此將藉此次工程建立起清晰的標示系統。

    市長鄭朝方為了吸引年輕家庭進入傳統市場採買，這次也特別把2處閒置空間改造成親子友善區域，使市場不再只是採買場，也能成為親子同樂的生活場域。

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