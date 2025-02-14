八里國中遷校台北港文中一用地 侯友宜：預計121年完成

八里國中遷校預定地。（新北教育局提供）

2025/02/14 15:27

〔記者董冠怡／新北報導〕為解決八里區居民通學、校舍老舊問題，新北市長侯友宜今天在八里區行動治理座談宣布，八里國中將遷校至台北港文中一用地，預計民國121年完成遷校，越快越好，提供孩子更為優質的學習環境。

侯友宜表示，為了因應未來八里人口快速增加，發展重心移往台北港產業園區，評估民國119年最少還會有2000多戶遷入，整體規劃上由教育先行，目前八里國中的位置，爬坡很不方便、交通不便加上校舍老舊，4棟中有3棟超過50年歷史，學習環境不佳，遷校勢在必行，歷經多方評估，今年啟動遷校至文中一、棒球場原址，重新規劃利用，預計民國121年完成遷校。

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教育局指出，台北港文中一用地現為八里棒球場，未來將結合八里在地特色及文化，規劃行政、教學大樓、圖書館及戶外生態教育、操場、運動等空間，同時也將搭配學校重點政策發展特色課程或社團；原有校舍則搭配現有區域在地特色，發展多元教育相關場域，並增設社會福利措施，例如生態園區、食農教育基地或童軍活動園地，提升整體生活品質，遷校作業預定121年完成，將充分與地方市民溝通說明，以達在地就學目標。

民進黨籍市議員鄭宇恩提到，遷校是八里人的共識，去年侯友宜也在總質詢正面回應預計遷至八里大道及中華路二段的文中用地，今天再明確指出將於121年完成，期盼相關作業加速進行，及早造福八里學子。此外，舊校區的活用，可思考結合目前學校持續發展的食農教育成果，以及八里極缺的運動中心等設施，提供孩童更豐富的學習體驗，也提供八里區民運動健身的去處。

國民黨市議員陳偉杰說，八里國中位處山區，雖是八里唯一一所國中，但學校道路狹小，校舍與設備也因長期缺乏整修而顯老舊，導致教學品質難以提升，許多家長寧願讓學童跨區就讀，在地就學率遠低於鄰近學區，未來八里國中將翻轉過去受限的教學品質，而遷校計畫的成功，代表八里教育環境躍升，也象徵地方發展進一步提升，隨著更多家庭願意選擇在地就學，社區的活力將被重新點燃，形成正向循環。

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