公教退撫金自主投資績效差？基金管理局：應考量收益及風險選擇組合

基金管理局去年底公佈公教人員自主投資選擇結果，以人生週期型最多。（記者林曉雲翻攝）

2025/02/14 15:30

〔記者楊綿傑／台北報導〕公教人員個人專戶制退撫儲金今年元旦開辦自主投資，外界有部分質疑虧損聲音，基金管理局表示，各投資組合績效難免會受到短期市場波動的影響，公教人員應考量長期收益及風險考量，決定投資組合，基金管理局將朝多元化方向佈局，也會隨時關注市場變化因應，維護公教退撫權益。

基金管理局結合專業經驗，設計出保守型、穩健型、積極型及人生週期型等4種不同風險收益之投資組合，並提供公教人員選擇。不過有網友在網路平台發文提到，自己採取80%積極、20%穩健組合，而收到對帳單發現還虧錢，仔細看積極跟穩健目前的報酬率都不到2%。

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基金管理局說明，截至今年1月底退撫儲金各投資組合績效分別為保守型0.57%、穩健型1.12%、積極型1.49%。強調將持續透過多元化全球化投資佈局，提升儲金投資績效，並隨時關注金融市場變化，定期檢視評估投資組合概況，適時調整資產配置策略，以保障公教人員退撫權益。

基金管理局表示，退撫儲金屬中長期投資性質之退休基金，以獲取長期穩健之收益為主要目的，在累積退休金的過程，各投資組合績效難免會受到短期市場波動的影響，退休理財需要穩定且持續投入，透過長時間的複利效果，提高退休金之累積，公教人員仍宜以長期收益及風險考量，決定適合自己的投資組合。

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