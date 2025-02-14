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    「Pokémon GO Tour」活動限定 結合新北捷開賣主題一日券

    桃園機捷三重站內的「Pokémon GO Tour：合眾地區－新北市」活動宣傳。（新北市觀旅局提供）

    桃園機捷三重站內的「Pokémon GO Tour：合眾地區－新北市」活動宣傳。（新北市觀旅局提供）

    2025/02/14 14:54

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市觀光旅遊局為歡迎全球《Pokémon GO》訓練家蒞臨新北市，與《Pokémon GO》合作，2月將推出在新北捷運環狀線、淡海輕軌、安坑輕軌指定車站，及台北、桃園捷運於新北境內捷運站，不論是否持有活動入場券，即日起至3月4日上午10點期間，訓練家都能夠在遊戲內地圖看到活動限定寶可補給站，並擊敗佔領寶可補給站的GO火箭隊手下，就有機會救出暗影寶可夢，及獲得包含12公里蛋在內的合眾地區主題獎勵。

    同時，新北捷運公司的輕軌一日票上，也將出現「Pokémon GO Tour：合眾地區」的主題活動資訊，讓市民和遊客在享受活動的同時，輕鬆穿梭於城市各地。

    新北市觀旅局表示，今年「Pokémon GO Tour」於2月21日至23日以新北大都會公園為主會場熱力登場，屆時持有「Pokémon GO Tour：合眾地區－新北市」活動入場券的訓練家們，將能在活動期間中獲得挑戰「闇黑酋雷姆」與「焰白酋雷姆」的機會，並獲得「電壓能量」或「火焰能量」。

    訓練家只要有足夠的「電壓能量」和「火焰能量」，就可以讓「酋雷姆」吸收「捷克羅姆」變為「闇黑酋雷姆」，或讓「酋雷姆」吸收「萊希拉姆」變為「焰白酋雷姆」。

    新北捷運公司為慶祝即將到來的「Pokémon GO Tour：合眾地區－新北市」，也在輕軌一日票票面放上活動主題跟資訊，跟訓練家一起準備迎接活動，一日票販售日期自2025年2月14日至2025年2月23日，在淡海輕軌紅樹林站、淡海輕軌淡水漁人碼頭站、環狀線十四張站皆有販售，每張50元，可於當日無限次搭乘新北捷運輕軌，限量4千張，售完為止。

    新北捷運公司輕軌一日票票面放上「Pokémon GO Tour：合眾地區－新北市」活動主題跟資訊。（新北市觀旅局提供）

    新北捷運公司輕軌一日票票面放上「Pokémon GO Tour：合眾地區－新北市」活動主題跟資訊。（新北市觀旅局提供）

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