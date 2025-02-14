到底在氣甚麼？南投燈會竹編鴨「訐譙爆氣」嘴網歪樓討論

南投燈會竹藝燈區的竹編鴨作品，因立體嘴型有如「訐譙爆氣」，讓網友「歪樓」直呼「到底在氣什麼」。（記者劉濱銓攝）

2025/02/14 15:23

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投燈會現正於南投縣會展中心展出，展場的竹藝燈區近期吸引網友關注，其中的竹編鴨子作品，不僅圓滾滾造型深受歡迎，尤其以竹子編成的立體嘴喙，外型乍看有如發怒的「訐譙爆氣」嘴型，讓網友「歪樓」直呼「到底在氣什麼」，覺得逗趣又好笑，引發不少討論。

南投燈會今年從1月25日開燈，將展至2月16日，此次除了傳統花燈、充氣花燈，還有凸顯南投竹編工藝的竹藝燈區，並有蛇年竹藝主燈，運用竹簍串聯組成蛇身，還在頭部以燈泡裝飾成眼睛，一共8條蛇相互盤踞交纏，展現「生命之舞」的作品精神。

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不過竹藝燈區中的鴨子竹燈，則因竹編鴨嘴造型引發網友熱議，由於嘴角處呈現下垂，還有張嘴的狀態，乍看猶如「訐譙爆氣」，讓網友直呼鴨子生氣模樣超有喜感，意外成為燈會話題。

南投縣文化局回應，竹藝燈區是集結縣內竹藝老師共同打造，竹編鴨子作品名稱為「童趣」，以農村童年的象徵「小鴨」為靈感，透過竹片交織呈現圓滾滾外型，嘴巴則以獨特技巧呈現鴨嘴立體感，相當不容易，至於網友感覺像是在生氣，其實作品就是給人欣賞，就讓觀眾自行解讀，即便看來好氣又好笑，但也相當可愛有特色，民眾不用太過嚴肅。

南投燈會竹藝燈區打造蛇年竹藝主燈，運用竹簍串聯組成8條竹蛇纏繞，展現生命之舞精神。（記者劉濱銓攝）

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