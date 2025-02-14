台灣石虎協會 : 竹科湖畔花園旅館等開發案將阻絕石虎棲地擴散

台灣石虎保育協會棲地保育專員陳祺忠質疑，新竹縣大隘3鄉境內於原鴻福高球場推出的5大開發案，恐將阻絕石虎棲地的擴散。（記者黃美珠攝）

2025/02/14 15:38

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣北埔大隘3鄉境內閒置的鴻福高爾夫球場化整為零，將分5期陸續開發養生村、旅館、產業園區等，台灣石虎保育協會棲地保育專員陳祺忠今天也到寶山鄉參加旅館開發業者的說明會，他認為3年來他們受託，也確實在大隘3鄉境內多次拍到石虎的身影，擔心竹科湖畔花園旅館等開發案恐將阻絕石虎棲地的擴散，呼籲相關單位不要用開發作包裝，犧牲野生動物的權益。

陳祺忠說，3年前他們受林業及自然保育署新竹分署之託，在鄰近苗栗的峨眉、北埔、寶山加強調查石虎，特別因為峨眉很鄰近苗栗，所以在峨眉、北埔架設了很多個點位進行監測，且都有拍到石虎，而鄰近開發單位的就有2個點有拍到，所以開發區域算是苗栗石虎要往新竹縣擴散的重要廊道。

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陳祺忠說，業者的開發量體將近83公頃，今天的說明會只是跑其中1案，之前已經跑過了1個長照宅（養生村）和頌林新經濟產業園區的環評，接下來又要再跑東茂智慧產業園區、竹科湖畔花園旅館以及未來很可能有個休閒農場。

這樣大的開發量體就會對石虎的移動造成很嚴重的阻絕功能，等於好不容易石虎慢慢向新竹縣擴散，甚至要更往北或是西側走去，但這樣大且阻絕功能明顯的開發案一旦出現，有可能就不太能讓石虎的棲地繼續擴散出去。

他說，觀察開發區所在的位置仍是以次級農產品加工、觀光產業為主的經濟模式，前述打著為了觀光而做的大型開發案是否有必要值得商榷。

另外就新設產業園區來說，計畫區那麼靠近竹科，又何來需求可言？前述新開發的2個產業園區又是要鎖定哪類別的產業呢？這讓他忍不住嘴角失守、呀然失笑。

他質疑，還是這只是商人要把農地，變成建地、住宅用地或特定事業用地加大個人資產的節奏？ 如果前述開發沒有必要性的話，那為什麼要犧牲掉野生動物的權益來做這樣的事情。

陳祺忠提醒大家，鴻福高球場既然是閒置很久的土地，最後的樣貌就是回復自然的狀況，很多樹木都已經成林了，但一講到開發就會要刨除掉原始自然景觀。

他說，自己原來是竹科寫軟體的工程師，很了解來竹科就是要討論生意，討論完就是立刻搭高鐵離開，會來新竹的商務客大概都是實務參訪技術面的東西，看不出來有住宿方面的需求。

陳祺忠直言，有人站在環保、生態，有人站在產業或是地方觀光發展各有堅持，這時如前述必要性的探究就很重要，如果這個開發案真的很有必要性，那麼台灣石虎協會也很難阻擋，甚至也不會出來阻擋。

他說，野生動物的珍貴性，讓很多國家願意花很多時間跟自己國內的旅遊串連，但在台灣卻始終用短視近利的操作和面對，如此怎麼可能為地方帶來真正的發展？

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