台南將軍濕地認養3年有成 鳥調近6000隻創新高

台南將軍濕地群飛的黑腹濱鷸。（圖由鳥友李正峰提供）（記者蔡文居攝）

2025/02/14 14:58

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市野鳥學會認養將軍濕地已將近3年，本月進行將軍濕地鳥調，共記錄將近6000隻野鳥，數量創新高，其中以黑腹濱鷸和東方環頸鴴最多。

台南將軍濕地前身為七股鹽場的一部分，自2002年停止曬鹽後，逐漸演替為生態豐富的濕地，成為許多候鳥度冬的重要棲地，包括國際瀕危諾氏鷸、紅腹濱鷸、大濱鷸、黑嘴鷗、斑尾鷸及黑面琵鷺等水鳥也均在此度冬。目前將軍濕地由台南鳥會負責認養，定期執行調查、巡守、維護環境與生態監測。

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台南鳥會表示，該會於上週在將軍濕地進行每月鳥調，共記錄13科39種5992隻鳥。雖然和上個月相比少了許多種鳥，但鳥隻數卻增加許多，差一點就突破6000隻鳥，成果創新高。

其中，黑腹濱鷸和東方環頸鴴是這次調查數量最多的鳥種。對於許多體型不大的鷸鴴類水鳥，目前大片灘地露出的狀態正好提供牠們棲息利用的環境。成群的水鳥很考驗調查員的數鳥能力，這時非常希望能有更多人一起幫忙數鳥。

台南鳥會表示，該會自2022年4月底開始認養將軍濕地，今年將邁入第4年，除了例行的鳥類調查監測與棲地巡守外，目前也正逐漸釐清鹽田的地貌、水文、水生物及人文的資源中。後續仍持續跟當地學校合作推廣濕地生態教育，期望未來能與在地一同守護這片濕地。歡迎有興趣參與鳥會保育行動的朋友，報名參加台南鳥會今年的調查及解說志工培訓，報名至2月27日止。

東方環頸鴴是濱海濕地常見的水鳥。（鳥友郭東輝提供）

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