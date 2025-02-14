去年連續颱風創屏南海堤 徐富癸偕水利署盼全面檢測

去年凱米颱風創車城海堤。（記者蔡宗憲攝）

2025/02/14 14:40

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕去年台灣受到多個颱風接連襲擊，位在密集登陸區的屏東縣，從東港至恆春半島多個海堤受到狀況不一的損壞，立委徐富癸昨偕水利署長賴建信視察，除先規劃車城鄉海灣路堤防重建，也要求水利署針對屏東縣海堤全面檢測，並加高離岸淺堤。

車城福安宮後方的海堤，平常是民眾旅遊看海景夕陽的景點，但去年凱米颱風襲擊後，出現長達一百多公尺的坍塌及掏空狀況，水利署會勘後，認為這處海堤損壞對人行步道及道路有一定安全影響及威脅，近日將近行整修工程，希望在颱風季節前完工，避免巨浪再次威脅周邊道路安全。

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徐富癸表示，去年連續颱風襲擊對屏東海岸線的堤防是一大考驗，除了要求損壞處立刻整修加固外，更協調水利署及屏縣府進行全面性的海岸堤防檢測，更須依各海域性質來研究加高離岸淺堤的必要性。

除了堤防問題，徐富癸也到佳冬塭子抽水站了解機組更新、台十七線牛埔溪排水治理、萬丹鄉排水設置抽水平台進度，徐富癸強調，在今年汛期來臨前，希望各單位都能繃緊神經，應對越來越難預測的極端氣候災害。

去年颱風多重創屏東海堤，徐富癸偕水利署盼全面檢測。（記者蔡宗憲攝）

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