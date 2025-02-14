解決偏鄉教職員住宿需求 宜蘭金洋國小新建宿舍落成

位於宜蘭南澳鄉的金洋國小教職員工宿舍落成啟用。（宜蘭縣政府提供）

2025/02/14 14:50

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣政府獲中央核定1700萬元，新建金洋國小教職員工宿舍，今天正式落成啟用，8間全新宿舍空間，已有7名教職員工申請入住，相當搶手，連同大同國小共8校宿舍完成修繕和新建，可望解決偏鄉教師住宿需求。

金洋國小教職員工宿舍今天落成啟用，3層樓高建築，總計規劃6間單人房、1間雙人房及1間無障礙設施房，每間皆有個人衛浴設備，並設有交誼廳、洗衣間及簡易廚房等設備。

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宜蘭縣府教育處表示，8間宿舍已有7名教師申請入住，感謝中央近年陸續核定超過3千萬元的補助經費，進行偏鄉學校宿舍的新建及修繕，目前除金洋國小外，還有補助南澳及大里國小新建，並連同大同、澳花國小共8校完成宿舍修繕，有效提升偏鄉教職員工的住宿品質。

宜蘭縣代理縣長林茂盛說，偏鄉師資的穩定是偏鄉教育的重要基礎，縣府積極提供教師良好住宿環境，免去交通往返之苦，未來會繼續針對偏鄉挹注更多教育資源，平衡區域發展，打造良好的學習環境。

宜蘭南澳金洋國小新落成的教職員工宿舍，縣府規劃簡易廚房等空間設備。（宜蘭縣政府提供）

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