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    去年抽查301件「國產茶葉」 僅1件以境外茶混充

    農糧署與高檢署、衛福部食藥署等展開市售茶葉專案稽查。（農糧署提供）

    農糧署與高檢署、衛福部食藥署等展開市售茶葉專案稽查。（農糧署提供）

    2025/02/14 14:47

    〔記者楊媛婷／台北報導〕農業部農糧署規定國產茶葉於2023起都要有溯源、產銷履歷標示或有機標章，並定期會透過秘密客方式購買市售茶葉抽驗，農糧署今（14日）公布去年稽查情況，其中抽查301件標示為國產茶葉的產品中，僅1件被查出是以境外茶混充國產茶，已送高檢署後續偵辦。

    越南茶與國產茶價差大，有不肖商人以越南茶混充國產茶獲利，為防堵混充情況，農業部於2023年起規定國產茶葉都要有溯源或產銷履歷若有機標章，以維護買賣雙方交易品質，也提升國產茶形象，並於當年度起與高檢署、衛福部食藥署、茶改場等機關跨部會合作稽查。

    去年全年度共查驗市售茶品標示檢查1157件，其中有90件未清楚標示，合格率約92.2%，農糧署表示，不合格案件皆通知行為人依「指定國產茶葉為應登錄溯源資訊之農產品及其應遵行事項」及「農產品生產及驗證管理法」等相關規定限期改善；市售標榜為國產茶的茶品共送產地鑑別200件及競賽茶產地鑑別301件，合計501件，除4件無法判定外，僅市售茶品不合格1件，合格率99.7%，農糧署表示，該境外茶卻充為國產茶的案件已送高檢署偵辦，實務上將會依刑法255條與339條處理。

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