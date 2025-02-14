蘆洲運動中心整修完畢 2/21至3/2試營運全館免費體驗

蘆洲運動中心2月21日至3月2日試營運全館免費，試營運期間每日上午10點至晚上8點全館開放免費使用。（新北市體育局提供）

2025/02/14 13:41

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市蘆洲國民運動中心歷經5個月整修，市府體育局長洪玉玲表示，蘆洲運動中心將於下週開館，2月21日至3月2日試營運全館免費，試營運期間每日上午10點至晚上8點全館開放免費使用，包含體適能中心、游泳池、桌球室、羽球場、籃球場及壁球室等設施，也推出多元免費運動體驗課，2月15日起開放線上預約。

體育局表示，蘆洲運動中心整修全面更新體適能運動器材、新設2間多功能教室、整修羽球場地設施、全館電力及空調管線檢修，提供安全舒適的運動空間；這次整修擴增30%空間，新設高階訓練室及科技體驗區，並也新設2間多功能教室且導入智慧報到系統，提升上課便利性，學員只需使用悠遊卡或QR Code即可自動完成報到，課程項目也提供更多樣化的運動選擇。

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體育局補充，蘆洲運動中心2月21日至3月2日試營運期間，每天上午10點至晚上8點全館開放免費使用，同時開設多樣免費運動體驗課程，包含游泳、燃脂、Zumba、K-POP、TRX、飛輪及瑜珈等，試營運免費運動體驗課程於2月15日上午10時起開放線上預約，球場使用登記將於2月19日上午10點起開放線上預約，詳細資訊可洽「新經營者-新北市蘆洲國民運動中心」、「新北運動聚點」粉專查詢。

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