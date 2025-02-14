歷時1年！新月橋吊索修復工程收尾 橋下封閉自行車道預計5月初重啟

從新莊端的工區仰視新月橋。（記者董冠怡攝）

2025/02/14 14:44

〔記者董冠怡／新北報導〕銜接新莊與板橋、行人與自行車專用的新月橋，2014年啟用，去年4月花蓮強震造成吊索異常，橋樑封閉分階段檢測修繕，同年11月橋上部分重新開放通行、今年1月56條吊索已全數更新；市長侯友宜今天從新莊端新月橋下工區視察修復情形，希望4月底防汛期前，拆除完畢跨河構台介面，同時恢復周邊暫時封閉的自行車道。

侯友宜表示，新月橋主橋段長300公尺、橋面板由56條吊索拉住，去年受到強震影響有鬆脫的狀況，邀集技師公會協助修復吊索及結構體，由於距離最高拱頂落差60公尺，故而建置大型跨河施工平台，修復將近1年，吊索安全無虞，並引進新型設備強化張力，提升抗震能量，一切順利，新月橋下定會如期完成最後工區復原，還給市民安全、舒適休憩空間。

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市府高灘地工程管理處長黃裕斌指出，景觀橋的橋體輕、橋面寬，橋梁因強震變形，致使原吊索系統夾片鬆脫滑線，為免新舊系統差異衍生後續問題，歷經專家討論後，決定全部更換為擠壓式吊索，提高橋梁耐用性和壽命。

區分2階段修復，設置橋下支撐，包括於河道內搭設308公尺跨河施工構台、16組橋梁重型支撐、35處安全監測系統，去年已完成並開放橋上通行；接續更新吊索，今年1月24日皆已更換，現今正在調校索力。黃裕斌說明，修繕工程已近尾聲，4月底防汛期（台灣從5月1日起進入汛期）前會將構台拆完，恢復周邊使用空間。

市議員石一佑建議，現今科技發達，每一座橋梁應視各自情況引進裝設人工智慧（AI）監測系統，透過數據資料比對，發現異常時可以優先處理、及時維修，避免再度出現2019年宜蘭縣南方澳大橋無預警斷裂（當時造成6名船員罹難，另有9名船員、1名油罐車駕駛、3名搶救人員受傷）的憾事，危及人民生命財產安全。

高灘處回應，新月橋吊索修復中，裝有即時監測系統，費用約300萬。整座橋梁永久監測系統、監測頻率與費用涉及監測項目及規模，將參考其他類似橋梁監測系統另行概估。此外，由於去年強震後餘震不斷，修繕工程1階花費1.1億元、2階6000萬元，合計1.7億元，才會與先前提及的1.1億元有所落差。

高灘處補充，高灘地橋梁定期檢測頻率為每座每年1次，優於交通部車行橋梁「公路橋梁檢測及補強規範」及內政部人行陸橋「人行天橋檢測與維修及補強規範」定期檢測之間隔以2年為原則規範，並視檢測結果排定橋梁維護事宜，針對發生重大事故或災害如火災、颱風及地震（新北超過4級）另案辦理特別檢測。

至於工區旁暫時封閉的自行車道何時開放？高灘處提到，新月橋已全面開放通行，目前暫時封閉的自行車道為新月橋下施工區域，預計5月初重啟，民眾現轉支線騎乘，大漢溪自行車道並無中斷。

高灘處提到，新月橋已全面開放通行，目前暫時封閉的自行車道為新月橋下施工區域，預計5月初重啟。 （記者董冠怡攝）

市長侯友宜今天從新莊端新月橋下工區視察修復情形，並且聆聽高灘處長黃裕斌簡報工程進度。（記者董冠怡攝）

市議員石一佑建議，現今科技發達，每一座橋梁應視各自情況引進裝設人工智慧（AI）監測系統，透過數據資料比對，發現異常時可以優先處理、及時維修。（石一佑提供）

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