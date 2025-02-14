外觀就像咖啡廳！發包了11次 台南仁德大甲里活動中心完工落成

仁德區大甲里活動中心完工，造型引起矚目，地方鄉親直說「像咖啡廳」。（台南市政府提供）

2025/02/14 13:18

〔記者吳俊鋒／台南報導〕發包了11次，台南仁德區的大甲里活動中心終於新建完工，今天歡慶落成，市長黃偉哲以「千呼萬喚始出來」來形容，斥資逾3700萬元打造，採白色調為主的造型設計，地方鄉親直說「外觀就像咖啡廳」，引人矚目。

大甲里活動中心的興建，內政部前瞻計畫補助款400萬元，其餘都由市府自籌，今天的落成典禮， 公所團隊全力規劃，安排精彩的表演節目，仁德區長黃素美也帶著鄉親一起熱鬧慶祝。

請繼續往下閱讀...

立委陳亭妃、王定宇，以及議員郭鴻儀、陳皇宇、杜素吟、鄭佳欣等也都出席，主持落成的黃偉哲在啟用儀式後，還進入活動中心巡禮，由於今天是西洋情人節，他還準備了巧克力發送鄉親，分享甜蜜。

黃偉哲強調，上任以來，持續推展「一里一活動中心」的政策，雖然過程辛苦，且難度日益增加，但大甲的落成，等於又向目標往前邁進，感謝各界的支持與公所的努力。

黃偉哲致詞時提到，由於營建成本逐漸提高，大甲里活動中心平均每坪造價將近21萬元，是他剛上任時兩倍，但是對的事，現在不做，未來一定後悔。

黃偉哲指出，擔任市長迄今，已興建20間新的活動中心、增建2間原活動中心，加上耐震補強的，共有63間，未來還可進一步充實內容，讓設施更完善，強化服務功能。

黃偉哲表示，活動中心為居民休閒、集會的場所，也可設置關懷據點，是重要的基層建設，由於用地取得等問題，目前全市仍有30里待建，會繼續努力。

大甲活動中心總樓地板面積為568平方米，規劃3層樓，未來1樓將結合社區長者關懷據點，落實在地老化照顧服務精神；2樓將設置多功能學習場所，提供民眾課程參與，以及公共議題討論的空間，滿足鄉親需求。

大甲里活動中心完工，市長黃偉哲與地方各界歡慶落成。（記者吳俊鋒攝）

今天正是西洋情人節，市長黃偉哲現場發送巧克力，分享甜蜜。（記者吳俊鋒攝）

活動中心內還有體能設施，供社區長輩使用。（記者吳俊鋒攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法