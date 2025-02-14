永慶高中王宥喆錄取拿大西門菲莎大學 創校首位直升海外大學

永慶高中校長郭春松（左）恭喜王宥喆（右）錄取加拿大西門菲莎大學。（永慶高中提供）

2025/02/14 13:53

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣立永慶高中創校16年，高三學生王宥喆日前錄取加拿大西門菲莎大學（Simon Fraser University, SFU）企業管理學系（Bachelor of Business Administration, BBA），成為該校第一位高中畢業申請上國外大學的學生。

永慶高中校長郭春松說，加拿大西門菲莎大學在2025年QS世界大學排名中位列第319名，在國際間享有高度學術聲譽。

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王宥喆在高一、高二時開始思考海外升學的可能性，高二下學期準備雅思（IELTS）考試，以6.5的優異成績通過申請標準；因父親從事企業管理工作，王宥喆決定投入企業管理領域，期許未來能發揮所長，拓展全球視野。

導師表示，王宥喆在班級與學校事務展現卓越的領導能力，學習態度認真，擅長團隊協作與問題解決，高二、高三都被推選為班上模範生。

王宥喆表示，希望透過在海外的學習與實習，培養國際視野與專業能力，畢業後想先在當地企業累積經驗，未來再將所學帶回台灣，為企業經營與管理領域貢獻心力。

郭春松說，學校將持續拓展國際學習資源，鼓勵學生勇敢追夢，提供更多升學與海外交流機會，幫助更多學子邁向國際舞台。

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