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    新光三越左營店也有事！美食街「米奇」出沒 網友戲稱「主廚巡場」

    民眾在百貨公司美食街用餐，突見老鼠亂竄，餐廳員工戴著手套突手抓鼠。（擷取自ccp_13352009＠Therads）

    民眾在百貨公司美食街用餐，突見老鼠亂竄，餐廳員工戴著手套突手抓鼠。（擷取自ccp_13352009＠Therads）

    2025/02/14 12:28

    〔記者許麗娟／高雄報導〕台中新光三越昨氣爆釀4死31傷，高雄新光三越則是有民眾在B1美食街某鍋物店用餐時，突然出現1隻老鼠亂竄，還一度跳到民眾的書包上，工作人員戴著手套徒手抓老鼠，但老鼠四肢靈活不斷東逃西竄，有網友戲稱「主廚出來巡場了」，也體恤員工的辛苦；衛生局則將對業者開罰。

    高雄市衛生局指出，民眾反映左營區百貨美食街發現有老鼠，衛生局今（14）日派員查察，現場未見老鼠等病媒蹤跡，惟業者坦承影片內容屬實，依據高雄市公共飲食場所衛生管理辦法第8條暨食品安全衛生管理法第47條規定，將裁罰3萬元至300萬元罰鍰。

    另針對作業場所未保持清潔、冷藏食材未覆蓋、作業區紙箱未移除、食品容器未離地存放等缺失，飭令業者限期改善，屆期未改善，將依食品衛生管理法第8條及第44條規定，裁罰6萬元至2億元罰鍰。

    衛生局呼籲，餐飲業者應設置有效防止病媒侵入之設施，此外，餐飲業均應落實防鼠3不措施：不讓鼠來丶不讓鼠吃丶不要鼠住。廚餘也應妥善處理加蓋，落實環境整頓，避免孳生鼠媒。

    衛生局人員前往美食街餐廳稽查。（高雄市衛生局提供）

    衛生局人員前往美食街餐廳稽查。（高雄市衛生局提供）

    衛生局人員稽查美食街餐廳的廚房，有4項缺失要求限期改善。（高雄市衛生局提供）

    衛生局人員稽查美食街餐廳的廚房，有4項缺失要求限期改善。（高雄市衛生局提供）

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