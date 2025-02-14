2025台灣燈會在桃園 4締盟城市率團演出力挺

日本宮崎縣知事河野俊嗣出席台灣燈會開幕式，並率宮崎縣表演團體「南部式」展開舞台演出。（秘書處提供）

2025/02/14 13:51

〔記者謝武雄／桃園報導〕2025台灣燈會在桃園舉行，市府秘書處統計，桃園締盟城市及國際友好城市計有56名貴賓參加開幕儀式，並邀請日本宮崎縣南部式、日本千葉縣和太鼓凪、菲律賓安吉利斯市大學舞蹈團及韓國仁川廣域市立舞蹈劇場等四個桃園締盟城市藝術表演團隊演出，展現各國文化魅力，讓與會觀眾更加認識桃園締盟城市特色。

12日的開幕式，日本宮崎縣知事河野俊嗣不僅出席還率宮崎縣表演團體「南部式」進行舞台表演，河野俊嗣表示，台灣燈會燈光音效都很棒，很高興首次參加台灣燈會，就能和來自世界各國不同團體演出，「南部式」是宮崎縣在地表演團體，演奏日本九州南部地區著名的板三味線、和太鼓，希望帶給台灣民眾創新視聽饗宴。

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此外，千葉縣綜合企劃部地域創生擔當部長伊能敬之也提到，千葉與桃園自2016簽訂友好交流協定，在文化、體育、教育等各領域都有深化交流，此次千葉縣是在地實力派少年和太鼓隊「凪」，另外千葉縣吉祥物千葉君也會驚喜登場，希望藉此機會以太鼓表演串聯桃園千葉和台日友情。

至於菲律賓安吉利斯市大學舞蹈團則帶來精彩的舞蹈表演，演譯優美又細緻的菲律賓傳統舞蹈，色彩繽紛的道具及服裝吸引觀眾目光，該舞團以優美的舞蹈技巧著稱，致力於保存菲律賓傳統文化。

此外，韓國仁川廣域市立舞蹈劇場也帶來「歡欣鼓舞慶上元」曲目演出，以長鼓舞結合樂師演奏，營造濃厚喜慶氛圍，傳遞對元宵燈會的祝福。

千葉縣是在地實力派少年和太鼓隊「凪」，演出精彩的太鼓表演（秘書處提供）

菲律賓安吉利斯市大學舞蹈團則帶來精彩的舞蹈表演，演譯優美又細緻的菲律賓傳統舞蹈。（秘書處提供）

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