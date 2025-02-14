漁業署小型遠洋鮪釣船優退計畫最後1年 收購金每噸4萬元

漁業署於2023年起推動遠洋小型鮪釣場退場專案計畫。（漁業署提供）

2025/02/14 13:23

〔記者楊媛婷／台北報導〕國內的遠洋鮪漁船約有千艘，超過一半都是100噸以下的小型鮪延繩釣漁船，為調整我國遠洋漁船船隊結構並加強競爭力，農業部漁業署於2023年起推動小型遠洋鮪延繩釣船專案收購計畫，已有60艘的小型船隻參與退場，今年是該計畫最後1年，參與計畫的漁船可獲每噸4萬元收購金。

隨國際對漁業規範標準提高，加上全球主要捕撈魚種資源過度開發，國際漁業管理組織為使漁業資源可永續利用，對各國皆訂有捕撈配額，鮪魚就是其中一項，漁業署表示，我國遠洋漁船船隻約有千艘，小型鮪釣船則約有5、6百艘，現階段各船所分得漁獲配額已漸捉襟見肘。漁業署副署長林頂榮表示，我國部分小型遠洋漁船船艙空間狹小，不符國際勞動公約標準與要求，因此於3年前開啟輔導小型遠洋鮪釣漁船優先退場計畫。

請繼續往下閱讀...

林頂榮說明，參與該計畫的小型鮪釣船每公噸可獲4萬元收購金，今年為專案的最後一年，不會再延長，呼籲欲退場的船主把握機會，該專案計畫開始以來，已有60艘遠洋鮪釣船離漁，漁業署表示，該漁船經政府收購後，也會由政府負責後續漁船船體搗毀事宜，也就是後續處理程序與費用都由政府處理。

該專案計畫原定收購2百艘小型鮪釣船，目前則有約60艘離漁，林頂榮表示，該退場計畫是鼓勵性質，非強制參與，是否退場都會完全尊重業者自身的選擇，但也坦言，隨國際對漁船作業標準提高，未來小型鮪釣船在市場的競爭力可能會遭受挑戰。

漁業署說明，我國遠洋漁業過多船隻競逐有限資源，實非產業長遠發展之福，鑑於配額尚難以大幅擴增，輔導作業條件不符國際標準或無法適應當前競爭環境之小型船隻退場，同時協助無意繼續從事遠洋漁業之業者辦理離漁，以調減我遠洋船隊規模，不僅可確保有能力經營及配合管理制度者得以續存，也可降低業者從事不法漁撈的動機，有意參與的漁民可自即日起到2月27日向當地縣市政府或區漁會辦理登記收購。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法