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    2/16「台越同樂在新北」板橋車站登場 現場表演、抽獎活動

    陳瑞嘉表示，為使越南移工朋友感受新春並紓解工作壓力，勞工局將於2月16日在板橋車站站前廣場舉辦「台越同樂在新北」。圖為過往活動。（新北市勞工局提供）

    陳瑞嘉表示，為使越南移工朋友感受新春並紓解工作壓力，勞工局將於2月16日在板橋車站站前廣場舉辦「台越同樂在新北」。圖為過往活動。（新北市勞工局提供）

    2025/02/14 12:59

    〔記者黃子暘／新北報導〕有許多外籍勞工在台灣打拚，新北市府勞工局長陳瑞嘉表示，為使越南移工朋友感受新春並紓解工作壓力，勞工局將於2月16日在板橋車站站前廣場舉辦「台越同樂在新北」，邀請越南創作歌手範長、台越混血新二代歌手桃子及哈囉越南舞蹈團演出，現場還有限量免費美食兌換券、闖關與抽獎活動，有機會帶回筋膜按摩槍、藍芽耳機、行動電源等獎品。

    陳瑞嘉表示，新北市的外籍勞工已達到9萬1000餘人，其中越南勞工有3萬2000多人，這些離鄉背井的朋友從事製造業及公共工程建設，或在家庭及養護機構從事看護工作，由於越南和台灣同樣歡慶農曆新年，市府在新春期間舉辦活動，希望讓移工感受到台灣的熱情。

    勞工局說，活動當天提供限量免費美食兌換券，民眾可現場品嚐越南特色小吃，現場還有義剪、慈濟健檢、視障按摩及移工法令宣導等服務，另有闖關集點換贈品、有獎徵答及摸彩活動，抽獎品項除有電信公司上網卡、超商禮品卡、筋膜按摩槍、藍芽耳機、行動電源等實用獎品。

    勞工局補充，這次活動邀請範長演出，他將帶來曲風多變的越南民謠、流行及混音歌曲，台越混血歌手桃子則將演唱多首中文混搭越南文的饒舌創作歌曲。

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