台東、加拿大高貴林教育區簽署合作 交流文化教育

加拿大高貴林教育局國際教育處處長李宏順（左）今天到台東縣府教育處，與處長蔡美瑤簽署備忘錄。（記者黃明堂攝）

2025/02/14 12:50

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府教育處與加拿大高貴林教育區（School District No. 43 Coquitlam）今天簽署合作備忘錄，合作涵蓋締結姊妹校、線上跨文化交流及師資培訓等領域，提升學生和教師的教育經驗，促進文化的相互理解，為兩地教育的交流與發展注入新的動能，並強化學生在全球化背景下的學習能力。

高貴林教育局國際教育處處長李宏順今天到台東縣府教育處，與處長蔡美瑤簽署備忘錄。台灣出身的他說，自己在民國71年間曾在台東志航基地服役1年10個月，台東是第二故鄉，後來到加拿大發展，從事國際教育事務已20年，高貴林有加拿大唯一的中英雙語學校，也是加拿大國際教育辦得最好的，目前在台灣有與雙北合作，進一步與台東合作。

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台東教育處表示，台高貴林教育區位於加拿大卑詩省，以多元文化教育為特色，致力於提供高品質的教育，並開放國際學生來校就讀，期望通過這次合作，台東教育將注入更多活力，打造更加多元與國際化的學習環境，並進一步提升台東教育的整體品質，幫助學生在全球化浪潮中提升競爭力。

台東縣教育處說明，此次合作不僅有助於提升學生的語言能力，也將加強雙方的跨文化理解與課程合作，根據簽署的合作備忘錄，雙方將進行姊妹校締結，透過學生互動與合作，深化彼此的文化與教育體系理解。

蔡美瑤進一步指出，此次合作對台東學生與教師將帶來積極且正向的影響，學生將有機會拓展國際視野，提升語言能力和跨文化溝通技巧，為未來的學術和職業發展打下堅實的基礎。雙方將利用線上平台進行跨文化交流，促進語言學習與文化理解的雙向提升，未來也將進行實質參訪及觀摩，並建立師資培訓計劃將為雙方教師提供專業發展的機會，藉由資源共享、教學技巧交流，進一步提升教學質量，並設計出更具國際特色的課程，從而提升教育整體質量。

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