交長陳世凱邀六都交通局長座談 6共識「5項與行人安全有關」

通部今（14）日召開「六都道路交通安全座談會」，隨後由交通部長陳世凱偕同六都交通局長舉行會後記者會。（記者叢昌瑾攝）

2025/02/14 12:57

〔記者吳亮儀／台北報導〕交通部長陳世凱今天（14日）邀請六都的交通局局長針對道路交通安全舉行座談，會後發表六項共識，其中五項與行人安全有關。陳世凱表示，道路安全改善不是一蹴可幾，未來也會邀請六都外的交通首長座談，要讓各縣市形成共識來落實交通安全改善。

第一項共識是「永續提升人行安全計畫」，確定要以路口行人安全設施改善、減少路側障礙物、人行道改善長度及校園周邊暨行車安全道路等四項工作，當作今年重點績效指標。

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第二，針對道路交通標誌標線號誌設置參考指引18種交叉路口情境，交通部將強辦理教育訓練，六都交通首長同意優先將重要路口或是易肇事路口納入辦理地點。

第三，縣市檢視道路安全及運行效率，推動「機車至少可行駛2車道」兼顧機車行車路權和安全。

第四，推動路口停止線和行人穿越線淨距離修正為2到3公尺，另外就既有道路將以淨距離未達1公尺的路口優先改善。

第五，強化路口行人穿越照明，對於照明不佳的路口要在年底提出改善計畫，另外也參考公路局辦理路口改善為白光的試辦計畫。

第六，直轄市將配合協助交通部推動汽車隔熱紙透光率改善，提升助益行車和行人安全。

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