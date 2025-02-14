國際穿山甲日 台北動物園明辦「護甲行動」參加抽好禮

明天（15日）是「世界穿山甲日World Pangolin Day」，台北市立動物園將舉辦「護甲行動」教育活動，邀請北市立動物園以及農業部生物多樣性研究所的獸醫和保育員，分享穿山甲野外救傷及生存困境、解密穿山甲野放評估和追蹤經驗。（台北動物園提供）

2025/02/14 12:02

〔記者甘孟霖／台北報導〕明天（15日）是「世界穿山甲日World Pangolin Day」，台北市立動物園將舉辦「護甲行動」教育活動，邀請台北動物園以及農業部生物多樣性研究所的獸醫和保育員，分享穿山甲野外救傷及生存困境、解密穿山甲野放評估和追蹤經驗。民眾一同參加「護甲行動」，完成體驗教育闖關遊戲，就有機會拿限量穿山甲悠遊卡，還能參加抽獎挑戰挑戰限量禮包。

台北動物園表示，國際自然保育聯盟（IUCN）透過跨國、跨機構的保育專家群合作研究，攜手亞洲、非洲瀕危物種穿山甲保育，並將每年2月第三個禮拜六是「世界穿山甲日」。

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台北動物園明日將於動物園教育中心前舉辦「護甲行動」教育活動，邀請農業部生物多樣性研究所及台北動物園參與台灣穿山甲救傷工作的獸醫師、保育員們，分享穿山甲救傷及野放工作大不易的點滴，同時邀請關懷穿山甲的在地社區石碇高級中學國中部、博嘉實驗國民小學同學來園，透過學生設計的闖關活動，邀請社會大眾一起認識穿山甲，理解牠們的生存威脅，活動明日上午9點半至下午3點登場。

園方介紹，台灣穿山甲（Manis pentadactyla pentadactyla）是中華穿山甲的台灣特有亞種，在國際自然保育聯盟紅色名錄中（The IUCN Red List of Threatened Species）現列為極度瀕危（CR）物種，亟需採取積極保育行動來減緩其野外族群的銳減。該園負責協助北部穿山甲的救傷醫療、及評估後無法野放的個體收容與照顧，同時也積極與在地社區、公私部門及專家學者等域內保育夥伴合作，努力增加救傷後個體的野放及追蹤機會。

台北動物園指出，非法獵捕對於全球的穿山甲族群是最為嚴重的生存壓力，而台灣的穿山甲則主要面臨因遊蕩犬隻攻擊所帶來的生存威脅。2024年該園救傷就有17隻穿山甲，而去年動物園新生穿山甲「梅寶」的媽媽「穿莓」和爸爸「動保」、以及「多莉」的媽媽「生多」，都是受到遊蕩動物攻擊導致肢體缺損的個體。雖然牠們無法野放，卻也因被照養在動物園內而扮演起保育大使的角色。

明天（15日）是「世界穿山甲日World Pangolin Day」，台北市立動物園將舉辦「護甲行動」教育活動，邀請北市立動物園以及農業部生物多樣性研究所的獸醫和保育員，分享穿山甲野外救傷及生存困境、解密穿山甲野放評估和追蹤經驗。（台北動物園提供）

明天（15日）是「世界穿山甲日World Pangolin Day」，台北市立動物園將舉辦「護甲行動」教育活動，邀請北市立動物園以及農業部生物多樣性研究所的獸醫和保育員，分享穿山甲野外救傷及生存困境、解密穿山甲野放評估和追蹤經驗。（台北動物園提供）

明天（15日）是「世界穿山甲日World Pangolin Day」，台北市立動物園將舉辦「護甲行動」教育活動，邀請北市立動物園以及農業部生物多樣性研究所的獸醫和保育員，分享穿山甲野外救傷及生存困境、解密穿山甲野放評估和追蹤經驗。（台北動物園提供）

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