萌翻了！清境農場114對羊咩咩逛大街

多名牧羊人前導，綿羊大軍開心的逛大街。（清境農場提供）

2025/02/14 11:50

〔記者陳鳳麗／南投報導〕綿羊大軍來了！南投清境農場選在今天情人節舉辦64週年場慶「奔羊節」活動，114對羊咩咩組成「綿羊大軍」，在牧羊人的帶領下，從台14甲線9.5K奔跑到7.8K國民賓館，陣容浩大，有的綿羊偶而會被路旁景物吸引而偏離隊伍，但很快被牧羊人發現導正方向，一面觀看一面跟著移動腳步的遊客直呼「太可愛了！」

南投縣仁愛鄉退輔會清境農場「奔羊節」活動，上午先在綿羊秀場，由喜裂克文化藝術團、清境國小擺夷舞蹈團表演，綿羊秀表演結束後，114對綿羊整隊等待柵門打開，柵門一開，大軍往前跑，直到台14甲線9.5K南商圈票口才被要求停止。

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228隻綿羊集合後，在牧羊人引導下開始逛大街，從台14甲線台9.5K出發，該路段事先就先進行雙向交通管制，確保遊客和羊咩咩們的安全。牧羊人沿路控管綿羊大軍隊伍，讓牠們即使方向偏了也能很快回歸，而遊客則不斷拍攝綿羊大軍行進的動態，一面拍一面稱讚羊咩咩「好可愛」。

期待出柵門的綿羊們，露出期待的神情。（清境農場提供）

綿羊大軍逛大街，遊客開心的觀看，有的還忍不住摸摸羊咩咩。（清境農場提供）

清境農場「奔羊節」活動，萌萌的綿羊造景很吸睛。（清境農場提供）

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