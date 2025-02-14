為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    萌翻了！清境農場114對羊咩咩逛大街

    多名牧羊人前導，綿羊大軍開心的逛大街。（清境農場提供）

    多名牧羊人前導，綿羊大軍開心的逛大街。（清境農場提供）

    2025/02/14 11:50

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕綿羊大軍來了！南投清境農場選在今天情人節舉辦64週年場慶「奔羊節」活動，114對羊咩咩組成「綿羊大軍」，在牧羊人的帶領下，從台14甲線9.5K奔跑到7.8K國民賓館，陣容浩大，有的綿羊偶而會被路旁景物吸引而偏離隊伍，但很快被牧羊人發現導正方向，一面觀看一面跟著移動腳步的遊客直呼「太可愛了！」

    南投縣仁愛鄉退輔會清境農場「奔羊節」活動，上午先在綿羊秀場，由喜裂克文化藝術團、清境國小擺夷舞蹈團表演，綿羊秀表演結束後，114對綿羊整隊等待柵門打開，柵門一開，大軍往前跑，直到台14甲線9.5K南商圈票口才被要求停止。

    228隻綿羊集合後，在牧羊人引導下開始逛大街，從台14甲線台9.5K出發，該路段事先就先進行雙向交通管制，確保遊客和羊咩咩們的安全。牧羊人沿路控管綿羊大軍隊伍，讓牠們即使方向偏了也能很快回歸，而遊客則不斷拍攝綿羊大軍行進的動態，一面拍一面稱讚羊咩咩「好可愛」。

    期待出柵門的綿羊們，露出期待的神情。（清境農場提供）

    期待出柵門的綿羊們，露出期待的神情。（清境農場提供）

    綿羊大軍逛大街，遊客開心的觀看，有的還忍不住摸摸羊咩咩。（清境農場提供）

    綿羊大軍逛大街，遊客開心的觀看，有的還忍不住摸摸羊咩咩。（清境農場提供）

    清境農場「奔羊節」活動，萌萌的綿羊造景很吸睛。（清境農場提供）

    清境農場「奔羊節」活動，萌萌的綿羊造景很吸睛。（清境農場提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播