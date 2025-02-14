羅東土地公春遊送千顆麵龜 擲筊奪冠可得「一路發」現金

民眾只要跟隨羅東土地公神轎遶境，並集滿活動3戳章，就能免費兌換平安麵龜，並有機會取得擲筊參賽資格，奪得16800元的發財金。（記者王峻祺攝）

2025/02/14 11:27

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東鎮公所將在2月22日舉辦土地公春遊活動，民眾只要跟隨神轎遶境，並集滿活動3戳章，就能免費兌換平安麵龜，並有機會取得擲筊參賽資格，50人可拿到金蛇迎春套幣，另100人則將進入擲筊大賽，幸運晉級第3輪且擲出最多聖筊者，能獲頒象徵「一路發」的16800元發財金。

為慶祝農曆2月2日（國曆3月1日）土地公誕辰，羅東鎮公所與羅東中山公園福德廟提前於22日舉辦「土地公春遊─金蛇迎春好運來」祈福活動，早上8點半從廣場出發，在神轎帶領下春遊羅東市區，全程約3.7公里。

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羅東鎮長吳秋齡說，民眾只要全程參與並集滿活動3戳章，就能參加擲筊大賽第1輪抽獎活動，獎項有50組金蛇迎春套幣以及100張擲筊大賽機會券，取得資格就能參加擲筊，擲筊5次求得3次聖筊者晉級第3輪。

她說，第3輪規則為連續擲筊次數最多的前10名就可獲得發財金，第1名頒發16800元現金、第2名5000元、第3名3000元、第4名2000元，第5名至第10名1000元，歡迎民眾踴躍參加。

羅東鎮公所提醒，民眾自福德廟出發後，途經稅務局時須領取集章卡，並依序於富邦銀行、成功國小文化街、成功國小體育館迴轉道等3處集章，其中會在迴轉道致贈宣導品，並於中山公園人行道回收集章卡，同時抽取擲筊大賽機會券、致贈平安麵龜，預計發送1800顆麵龜，相關贈品均贈抽完為止。

為慶祝農曆2月2日（國曆3月1日）土地公誕辰，羅東鎮公所與羅東中山公園福德廟提前於22日舉辦「土地公春遊─金蛇迎春好運來」祈福活動。（記者王峻祺攝）

民眾參加羅東「土地公春遊─金蛇迎春好運來」活動，就有機會獲得金蛇迎春套幣。（記者王峻祺攝）

民眾跟隨羅東土地公春遊，除可獲得平安麵龜，還有機會參加擲筊大賽，奪冠可拿到「一路發」16800元的發財金。（記者王峻祺攝）

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