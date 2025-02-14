新北中和停車用地變更社福用地 將建約600戶社宅

城鄉局指出，此案即日起公開展覽30天，2月27日將於中和區公所4樓多媒體室舉辦說明會。圖為完工模擬圖。（新北市城鄉局提供）

2025/02/14 11:12

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市府推動社會住宅建設，城鄉發展局長黃國峰指出，市府將中和區盛昌段一處停車場用地變更為停車場及社會福利設施用地，預計未來可提供約600戶社會住宅，基地規劃留設開放空間，提供周邊居民休憩、活動交流；此案即日起公開展覽30天，2月27日將於中和區公所4樓多媒體室舉辦說明會。

黃國峰表示，為照顧弱勢及推動新北市社會住宅政策，市府選定中和區盛昌段停車場用地為社宅基地，以停車場與社會住宅共構模式，運用公產活化概念；此案基地位於中和區圓通路369巷以東、圓通路369巷33弄以南，南側鄰近國道三號中和交流道，面積為0.5338公頃，現況為圓通停車場，考量基地周邊停車需求高，未來開發將提供適切數量的公共停車位。

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城鄉局計畫審議科長許仁成說明，此案基地周邊半徑1000公尺範圍內包含錦和運動公園、中興公園、中和國民運動中心等綠地開放空間，還有錦和國小、錦和高中等學校用地，以及衛服部雙和醫院醫療設施，且鄰近國道三號中和交流道；未來基地規劃留設開放空間，可供周邊居民休憩、活動交流，促進社區共融共好。

城鄉局指出，此案即日起公開展覽30天，2月27日將於中和區公所4樓多媒體室舉辦說明會，各界可於公展期間提出建議意見，市府將納入後續都市計畫委員會審議參考。

城鄉局補充，中央及地方共同推動社宅，並採多元興辦、多元取得方式辦理，中和區已提供1448戶社宅，另有多處正在興建及規劃中，預計未來中央及地方合計將提供逾8000戶社宅。

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