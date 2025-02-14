高雄冬日遊樂園2/16閉幕彩蛋 「吉伊卡哇」3隻小可愛合體說再見

高雄冬日遊樂園16日閉幕， 吉伊卡哇（右）與小八貓（左）將再次合體。（取自高雄旅遊網）

2025/02/14 11:02

〔記者葛祐豪／高雄報導〕「2025高雄冬日遊樂園」剩下最後3天，將於2月16日閉幕，當天將有彩蛋，吉伊卡哇與小八貓會游回17號碼頭，與兔兔合體，向民眾說再見！

高雄市觀光局今天（14日）表示，閉幕開場表演於2月16日下午3點開始，邀請高雄市管樂團於珊瑚礁群演奏卡通動漫組曲，吉伊卡哇出發與音浪塔的小八貓會合，將一起行經鯨魚堤岸，最後再回到17號碼頭與兔兔會合；碼頭區則安排高雄鹽光幼兒園進行舞蹈表演，歡迎民眾帶著自己收藏的玩偶，2月16日下午來與「吉伊卡哇」3隻小可愛拍照留念。

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2025高雄燈會「冬日遊樂園」從開幕迄今，已吸引近520萬參觀人潮。這次展出的吉伊卡哇、小八貓及兔兔，分別在珊瑚礁群旁、音浪塔前海面及碼頭樂園，橫跨海上、陸域，讓民眾從各種視角都能欣賞3隻小可愛與愛河灣的優美景致。

高雄市觀光局長高閔琳指出，從吉伊卡哇和小八貓開幕進港，到2月9日的吉伊卡哇遊港活動，創下連續兩年海上動態展演的世界紀錄；活動最終章的「吉伊卡哇」閉幕活動，更是本次燈會的第三度動態遊港展演，請民眾別錯過3隻小可愛最後同框合體的難得畫面。

觀光局補充，為配合2月16日「吉伊卡哇」閉幕活動，展示時間將有異動，兔兔展示位置將於16日上午移到17號碼頭；吉伊卡哇及小八貓16日下午3點半後，也將加入閉幕遊港行列，並於下午4點於17號碼頭與兔兔合體。

「高雄冬日遊樂園」16日閉幕，「吉伊卡哇」3隻小可愛會合路線圖。（觀光局提供）

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