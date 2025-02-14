春節期間嘉市清運1656公噸垃圾 文化路夜市較去年增1倍

嘉義市環保局清潔隊清運春節連假累積破千噸垃圾，遇到民眾送紅包禮品，悉數轉贈慈善團體。（嘉義市環保局提供）

2025/02/14 10:45

〔記者王善嬿／嘉義報導〕春節連續假期結束，嘉義市政府環保局統計，春節期間累積清運垃圾量達1656公噸，資源回收量達201公噸，而文化路觀光夜市自除夕至初五累積的垃圾量及資源回收量，都較去年增加1倍以上。

嘉義市環保局清潔隊長方仕男說，春節期間初一至初四停止收運，考量連假家戶垃圾多，初五上午加班收運，經統計，小年夜至初五累積清運垃圾量共1656公噸，較去年1566公噸增加；過年宛如大型暖暖包現場的文化路夜市，除夕至初五累積清運垃圾365包、資源回收350包，較去年垃圾175包、資源回收365包，增加1倍以上。

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而農曆春節期間，清潔隊員堅守崗位執行收運垃圾服務，有市民感激，趁丟垃圾同時迅速遞送紅包給隊員，每包金額200元至1200元不等。

方仕男表示，雖隊員婉拒欲退還，仍有部分民眾「丟了紅包就跑」，隊員難以歸還，而依照公務員廉政倫理規範規定，公務員執行職務不能收受紅包；經盤點，2年間收到市民贈送紅包共47包，金額共1萬8000元及家樂福禮券1000元，已轉交給政風室處理，並依公務員廉政倫理規範，紅包全數轉贈「財團法人嘉義市脊髓損傷者協會」，讓愛心發揮最佳的效益。

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