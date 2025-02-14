黑熊母子出沒花蓮台9線 首現蹤人車活動頻繁區

2025/02/14 10:55

〔中央社〕花蓮縣潘姓駕駛9日清晨5時許開車行經台9線舞鶴往三民路段，目睹一隻小黑熊路肩行走、奔跑，與大黑熊會合。林保署花蓮分署指出，台灣首次有野生黑熊出現在車輛頻繁省道上。

潘姓駕駛向林業及自然保育署花蓮分署通報，在台9線舞鶴往三民方向的一處施工路段，看見小黑熊路肩奔跑，原以為是落單黑熊，隨後看到小熊橫越馬路，向另隻大黑熊會合，2隻熊穿越護欄進入秀姑巒溪河床。

請繼續往下閱讀...

花蓮分署表示，從潘姓駕駛提供行車記錄器影像研判，應該是年幼黑熊，但因記憶卡容量不足，覆蓋掉小熊與另隻體型較大的黑熊會合後離去畫面。由於潘姓駕駛目擊且描述非常具體，研判應是一對母子黑熊在夜間行經台9線公路。10日派員前往現場勘查，發現黑熊腳印及排遺。

花蓮分署指出，黑熊出現路段海拔僅119公尺，已遠離山區，創下台灣黑熊首次出現在人、車活動頻繁區域紀錄，印證台灣黑熊活動範圍逐漸擴及人口稠密地區的趨勢，引起林業保育署高度重視。

花蓮分署已通知當地路段施工單位提高警覺，配合管制廚餘、垃圾；並派員訪查周遭土地利用情形，向居民宣導防範相關事項，提醒留意人、熊安全。

花蓮瑞穗以南都是台灣黑熊可能出現區域，花蓮分署提醒，行經台9線瑞穗至玉里路段小心駕駛，若發現黑熊要減速慢行，切勿開車追逐或下車靠近黑熊；民眾要妥善管理食物、垃圾、廚餘、飼料等，避免吸引黑熊覓食。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法