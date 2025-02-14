鄭明典：台灣1月偏冷 全球月均溫卻再創新高

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）發文指出，1月全球氣溫再創新高，其中地表溫度比起20世紀的平均高出1.33度，且北極海冰面積比平均低33萬平方英里，是有紀錄以來第二低。（圖擷自NOAA）

2025/02/14 11:15

首次上稿：10:56

更新時間：11:15

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今年1月台灣偏冷，除了遭遇幾波強冷空氣來襲也有出現寒流，但前氣象局長鄭明典指出，1月全球月平均氣溫仍然創新高，他也直言是「最熱的元月！」

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鄭明典：很難預期2025會是平靜的一年！

鄭明典今上午在臉書發文指出，今年1月台灣雖然偏冷，且算很顯著的偏冷！但是從全球平均氣溫來看，1月全球月平均氣溫仍然創新高，他也強調「這是在反聖嬰背景下創的新高溫！」

所謂的反聖嬰現象又稱拉尼娜現象，是一種和聖嬰現象相反的現象，即「東太平洋降溫階段」，是太平洋中東部海水異常變冷的情況。

他在留言區也貼出氣象署日前發布的1月氣候回顧，內容指今年1月受強烈大陸冷氣團、寒流及輻射冷卻等因素影響，月平均氣溫為17.2度，比起氣候值還低了0.8度。

鄭明典在另一則發文也分享2025元月氣溫距平，他表示「距平」是實際值減去氣候平均值，用來比較現況和氣候平均的差異程度。在全球分析中，仍能看到台灣附近氣溫偏低。

鄭明典表示，整體而言，這是一個和往年很不一樣的氣候狀態。很不一樣的氣候狀態，陌生的氣候很容易帶來「意外」！雖然不知道會發生麼「結果」，但很難預期2025會是平靜的一年！

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）昨也發文指出，1月全球氣溫再創新高，其中地表溫度比起20世紀的平均高出1.33度，且北極海冰面積比平均低33萬平方英里，是有紀錄以來第二低；南極海冰面積也略低於平均水平。至於1月的北半球積雪面積也是有紀錄以來第4低的。

NOAA也引述NCEI（國家環境資訊中心）的全球年度氣溫展望指出，2025年有7%的可能性成為有史以來最熱的一年。

鄭明典今上午在臉書發文指出，今年一月台灣雖然偏冷，且算很顯著的偏冷！但是從全球平均氣溫來看，1月全球月平均氣溫仍然創新高，他也強調「這是在反聖嬰背景下創的新高溫！」（圖擷自臉書）

鄭明典在留言區也貼出氣象署日前發布的1月氣候回顧，內容指今年1月受強烈大陸冷氣團、寒流及輻射冷卻等因素影響，月平均氣溫為17.2度，比起氣候值還低了0.8度。（圖擷自臉書）

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