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    台積電高雄P4、P5環評初審通過 李柏毅：緊盯周邊交通建設進度

    李柏毅表示會緊盯左楠交通建設，讓台積電引進的人流車流更順暢，圖為新台17線預定路段中正路即將封路施工。（記者王榮祥攝）

    李柏毅表示會緊盯左楠交通建設，讓台積電引進的人流車流更順暢，圖為新台17線預定路段中正路即將封路施工。（記者王榮祥攝）

    2025/02/14 10:29

    〔記者王榮祥／高雄報導〕台積電高雄P4、P5廠環評初審通過！高雄左楠區立委李柏毅今指出，會緊盯周邊各項交通建設進度，確保工程能在最短時間內完工，讓人流、車流更順暢。

    李柏毅表示，台積電P4、P5廠順利通過環評初審，確定無需進入二階環評，接下來只需進行補充與修正，預計最快今年3月即可召開大會進行審查！

    他進一步提到目前台積電楠梓產業園區P1、P2廠預計今年正式量產，P3廠也在去年通過環評審查，P4、P5廠初審順利過關，將進一步強化高雄在全球半導體產業的競爭力，帶動左營、楠梓經濟發展，創造更多就業與產業升級機會。

    李柏毅說，為迎接大量科技人才進駐，上任後不斷向中央強調，爭取園區周邊交通建設必須「超前部署」，從翠華路拓寬、鐵路立體化、到去年中旬核定的國道一號楠梓產業園區交流道銜接工程，每項建設都是為了確保產業發展與城市交通同步提升，讓楠梓園區成長不受交通瓶頸限制。

    他強調，會持續緊盯各項交通建設進度，在中央全力推動，確保工程能在最短時間內完工，讓人流、車流更順暢，進一步提升園區競爭力，為高雄的產業發展打造最堅實的基礎。

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