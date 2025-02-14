高捷這隻「貓」接軌國際 蜜柑站長將在日本設專櫃

高捷蜜柑站長專櫃將輸出日本。（記者王榮祥攝）

2025/02/14 10:26

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄捷運公司今宣布，與日本江之電、嵐電簽訂三方觀光行銷暨商業合作協議，將由貓站長蜜柑穿上3間鐵道公司制服為意象，於台日3地推出系列商品及各式行銷，並在江之電與嵐電重要站點、設立蜜柑站長商品專櫃。

高雄捷運接軌國際，金蛇年蜜柑站長暨高捷國際事務榮譽大使前進日本修業，由高捷董事長楊岳崑帶隊前往江之島電鐵株式會社（日本江之電）及京福電氣鐵道株式會社（日本嵐電），分別於2月12、13日，與江之電及嵐電簽訂三方觀光行銷暨商業合作協議，為3家公司進行跨國鐵道商業合作。

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高捷說明，後續將由蜜柑站長分別穿上3間鐵道公司制服為意象，於台日3地推出一系列商品及各式行銷活動，並在江之電與嵐電重要站點設立蜜柑站長商品專櫃，擴大經營蜜柑海外市場，預計將再度於粉絲與鐵道迷間掀起一股熱潮話題。

去年由高捷超高人氣的蜜柑站長與江之電的江之君、株式会社OYATSU COMPANY（日本優雅食）的星太郎聯名「台日觀光電車計畫」，於台日兩地推出限定版彩繪列車，讓台日旅人驚呼連連。

今年適逢蜜柑站長5週年慶，將由蜜柑站長領軍前進日本修業，打造觀光合作主題列車及主題車站，換穿上日本江之電的制服，前往青春明亮的湘南、江之島和體驗幕府古風的古都鎌倉，以及穿上嵐電制服，服務搭乘嵐電的旅客，前往京都嵐山遊覽知名渡月橋、嵯峨野竹林小徑、友禪的光林等特色景點，並開發系列聯名商品。

相關主題商品除了在國際觀光客眾多的日本江之電與嵐電重要站點的蜜柑站長商品常設型專櫃進行銷售外，台灣也將在2025台灣文博會正式發表，將台日友好鐵道交流與蜜柑商品文創結合。

台日三方合作「蜜柑站長日本修業中」主視覺。（高捷提供）

高捷蜜柑站長接軌國際，將在日本設專櫃。（高捷提供）

高雄捷運公司楊岳崑董事長（右2）13日與日本嵐電大塚憲郎社長（左2），在江之電露木健勝取締役（右1）、京都右京區人見早知子區長（左1）之見證下完成三方合約簽訂。（高捷提供）

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