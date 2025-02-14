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    蛇年璀璨重現 24年前高雄燈會主燈「鰲耀龍翔」修復點亮

    觀光局重新點亮24年前高雄燈會主燈「鰲耀龍翔」。（觀光局提供）

    觀光局重新點亮24年前高雄燈會主燈「鰲耀龍翔」。（觀光局提供）

    2025/02/14 10:01

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕璀璨重現！高市觀光局為迎接蛇年到來，特別修復24年前高雄燈會主燈「鰲耀龍翔」，並搭配古典音樂、燈光變化及旋轉噴煙效果，重現24年前蛇年主燈鰲燈的美麗風采。

    「鰲耀龍翔」是2001年高雄燈會主燈，設計者楊奉琛取自女媧補天的大鰲用四肢頂住天作靈感，主體是不鏽鋼片製成，內裝約5萬盞燈搭配350個迴路，讓燈光每秒皆能變化；當時市長謝長廷決定，燈會結束後，主燈永久放置愛河畔作為紀念。

    高雄市觀光局長高閔琳表示，適逢金蛇年，「鰲耀龍翔」剛好滿24週年，觀光局特別於春節過年期間重新點亮鰲燈，重現24年前蛇年主燈鰲燈的美麗風采。即日起至3月2日，「鰲耀龍翔」每晚6點至9點推出燈光展演，歡迎遊客漫步愛河，或搭乘貢多拉、愛之船，欣賞愛河經典夜景，重溫美好記憶。

    此外，為搭配「2025 高雄冬日遊樂園」吉伊卡哇主題，觀光局並攜手農業局、海洋局與經發局，結合地方景點、商圈、特色美食與高雄物產，設置期間限定的「巨大化美食」裝置藝術，包括超巨大可愛的香蕉、白玉蘿蔔、魷魚烤小卷、番茄等，遍佈旗山、美濃、杉林、旗山、旗津、梓官蚵子寮魚市場、茄萣興達港魚市等多處。

    其中，鄰近鹽埕區「奶茶一條街」的愛河，也特別設置趣味十足的放大版「珍珠奶茶」；西子灣觀景平台則打造粉嫩夢幻、來高必吃的「大碗公冰」造型裝置，歡迎吉伊卡哇粉絲與遊客運用錯位視角，在高雄各風景區體驗期間限定的拍照樂趣。

    觀光局表示，愛河的「鰲耀龍翔」燈光展演與「巨大化美食」打卡裝置，都是2月期間限定，歡迎遊客把握時間，感受高雄絢爛璀璨的城市魅力。

    西子灣的「巨大化美食」大碗公冰裝置藝術，夢幻可愛。（觀光局提供）

    西子灣的「巨大化美食」大碗公冰裝置藝術，夢幻可愛。（觀光局提供）

    「鰲耀龍翔」佇立在愛河畔。（觀光局提供）

    「鰲耀龍翔」佇立在愛河畔。（觀光局提供）

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