週日東北季風再度南下 氣象粉專：有機會達大陸冷氣團

天氣風險公司表示，今天白天期間雲量較多，中部以南、東半區地區仍有局部暫陣雨出現機率。（資料照）

2025/02/14 10:11

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕過去2天受南方水氣北上配合鋒面系統通過影響，各地有較為明顯累積雨量出現，天氣風險公司表示，今天白天期間雲量較多，中部以南、東半區地區仍有局部暫陣雨出現機率，整體天氣仍未穩定，到了週日東北季風再度增強南下，有機會達到大陸冷氣團的門檻，影響時間也比較長，推測將持續影響到下週三（19日）。

天氣風險公司分析師吳聖宇提及，過去這兩天受到南方水氣北上配合鋒面系統通過影響，各地都有較為明顯的累積雨量出現，以氣候的角度來說，也是在2月份比較少見的多雨情況，未來在大陸華南地區出現南風的機會可能會慢慢提高，南風帶來水氣也會逐漸增多，配合冷暖空氣的交會作用，大陸華南到長江流域一帶鋒面系統的發展有機會變得比較活躍一些，雖然這些鋒面系統不一定會直接為台灣帶來顯著的影響，但整個天氣的型態正在逐漸向春季型調整之中。

請繼續往下閱讀...

今天（14日）仍有些殘留的雲層水氣在台灣附近，加上東北季風的影響，一早在中部以南地區還有迎風面的東北角一帶仍有降雨的情況，各地雲量也是普遍偏多。預估今白天開始東北季風強度將逐漸減弱、風向也漸轉偏東風，台灣上空的雲層水氣慢慢減少，不過白天期間各地雲量仍多，中部以南、東半部地區仍有局部短暫陣雨機會，北部也會有些零星的短暫陣雨，整體天氣還沒有很穩定。

今晚之後隨著地面風向轉偏東甚至東南風，水氣將會進一步減少，同時中層逐漸有較乾的空氣自西邊移入，降雨的範圍將會縮減到只剩下東半部還有些零星局部短暫陣雨，西半部轉為多雲或逐漸放晴的天氣，但是因為底層濕度仍較高，夜間在西半部可能有局部霧出現的機會。

明天台灣附近為偏東到東南風的環境，新的冷暖交界面鋒面系統在台灣北方建立，不過白天期間還沒有影響台灣，東半部有零星局部的地形降雨，西半部多雲到晴，清晨有局部低雲或霧出現的機會。晚間到週日（16日）清晨地面鋒面尾端快速掠過北台灣向東移動，東北季風再度南下增強，幸好這波鋒面結構較好的部分都在台灣以北的海面上通過，對陸地上的影響有限，後續南下的東北季風水氣也較少，雖然週六晚間到週日在北部、東半部有局部短暫陣雨機會，但是降雨量的預報並不多，中南部則不受影響，仍是維持多雲到晴的天氣型態。

下週一到週三（17至19日）仍維持東北季風型的天氣，週一水氣仍較少，下週二、三（18至19日）來自東北邊海面上的低層水氣有增多的趨勢，迎風面的北部、東北部降雨也將會變得比較明顯一些，中南部還是較不受影響，大致維持多雲或有陽光的天氣型態。下週四（20日）之後來自大陸華南向東移動出來的雲雨帶、水氣有逐漸增加的機會，天氣可能會轉趨不穩定，但是影響的程度還有待觀察。

溫度方面，今日白天開始東北季風減弱，中部、北部、東北部白天高溫會逐漸回升到20至22度，南部及花東地區高溫22至24度，然因整體雲層仍多，溫度還不會有太明顯的上升。明天雲層較少，許多地方可望看到陽光，溫度上升的幅度就會比較大，包括北台灣在內，各地高溫普遍可以來到24至26度，南部還有機會更高一些，整體回暖的感受將會較為明顯。

週日東北季風再度增強南下，有機會達到大陸冷氣團的門檻，影響時間也比較長，推測將持續影響到下週三（19日），北部、東北部受影響較大，白天高溫將會再度降到17至19度左右，中部及花東地區高溫大致維持在20至22度，南部高溫仍有22至24度或以上。夜晚清晨在台南以北到宜蘭空曠地區低溫可能降到10至12度，配合雲量較少造成輻射冷卻作用加持的話，局部單點可能有機會降到10度以下低溫，都市地區的低溫則是在12至15度之間，南部及花東空曠地區低溫大約在12至14度，都市地區低溫14至16度左右，雖然冷空氣不是特別強，但還是要注意溫度下降的情況，北台灣一整天都比較涼冷，中南部的日夜溫差較大。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法