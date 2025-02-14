越來越接近人類活動區 台東利嘉林道民眾目擊台灣黑熊奔跑

林業保育署知本工作站人員向農場業者說明人熊遭遇之因應及防範措施。（記者黃明堂翻攝）

2025/02/14 09:27

〔記者黃明堂／台東報導〕林業及自然保育署台東分署近日接獲李姓民眾通報，其開車在卑南鄉利嘉林道目擊一隻台灣黑熊於林道上奔跑，經檢視其所提供的行車記錄器影像，確認是一隻亞成熊。值得注意的是，黑熊出現地點位於利嘉林道3.5公里附近，海拔已低於500公尺，周邊有聚落及農場，創下利嘉林道發現台灣黑熊最接近人類活動區域的紀錄。

林業保育署台東分署獲報後，立刻派員現勘並訪談周邊居民及農場業者，及宣導人熊遭遇因應方式，居民及業者均表示將配合落實食物管理及主動通報等避免人熊衝突的各項措施。台東分署也特別致贈紀念品向熱心通報的李姓民眾表達謝意。

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台東分署表示，近年通報發現黑熊的次數明顯增加，從通報紀錄也可以發現黑熊逐漸接近淺山聚落的趨勢，臺灣黑熊與人類的生活圈將越來越靠近，分署會持續加強多元輔導以降低人熊衝突發生機率，也希望與民眾攜手營造友善棲地環境，讓人熊得以共存共好。

林業保育署自111年推出台灣黑熊生態服務給付計畫後，已有10個部落社區參與，共拍攝到39次黑熊影像，居民通報案件達8次，創下歷年新高，分署將持續鼓勵部落、社區加入黑熊生態服務給付計畫，與在地協力推動黑熊保育。

台東分署也提醒民眾，若遇有臺灣黑熊入侵自家農舍、禽舍、果園、蜂場等私人場域，不傷害並盡快通報，即可獲核發3千元獎勵金；通報後配合分署架設監測相機，還可再加發5千元獎勵金。部落族人與農民如有自用狩獵或防範獸害需求，請洽分署免費換領不會誤捕黑熊的改良式獵具。

行車紀錄器拍到利嘉林道台灣黑熊（左下方黑點）奔跑。（記者黃明堂翻攝）

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