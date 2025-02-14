流行性感冒併發心肌梗塞 高雄骨科名醫吳明峯猝逝

高雄中正脊椎骨科醫院院長吳明峯12日離世，享年62歲。（擷取自中正脊椎骨科醫院官網）

2025/02/14 08:53

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄知名的中正脊椎骨科醫院院長吳明峯於12日不幸猝逝，享年62歲，吳明峯因感冒，上週六晚上突然呼吸不順送醫急救，因併發心肌梗塞搶救無效，12日晚上10點多在家屬同意下拔管後過世，台灣痛失骨科界英才。

吳明峯畢業於國立陽明醫學大學醫學系，曾任台北市仁愛醫院骨科主治醫師、高雄市立民生醫院骨科主任，也是中華民國骨科醫學會專科醫師、中華民國手外科醫學會專科醫師，專長是治療關節微創重建手術、脊椎手術、退化性關節炎、關節病變、骨質疏鬆症。

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2011年吳明峯與多位董事合力創設中正脊椎骨科醫院，由吳明峯擔任院長至今，椎脊外科醫師高振興擔任脊椎院長，至今是高雄3大脊椎骨科醫院之一。

據了解，吳明峯近1、2週因感冒、身體不適，但仍照常到醫院工作、看診，8日晚上太太發現吳的狀況不對，先送大同醫院急救，後轉至高雄榮總，12日下午病情急轉直下，晚上10點多在家屬同意下拔管宣告不治，死因為流行性感冒併發心肌梗塞。

院方表示，吳明峯的離世讓院內外相當哀傷，但仍會做好醫療品質，目前由脊椎院長高振興暫任代理院長，至於吳明峯的門診，會由主任級以上的醫師，包括骨科副院長洪榮燦、劉祖文、賴啟仁及醫療團隊代理看診。

高雄中正脊椎骨科醫院院長吳明峯因流行性感冒併發心肌梗塞，12日離世。（記者許麗娟攝）

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