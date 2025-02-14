情人節短暫回溫！下週又有兩波冷氣團 恐達寒流

中央氣象署指出，今天大陸冷氣團減弱，水氣逐漸減少，迎風面的基隆北海岸及東半部地區仍有局部短暫雨，大臺北雲多有零星短暫雨，桃竹苗、中部地區及澎湖清晨仍有局部短暫雨的機率，但白天降雨機率下降，轉為多雲的天氣為主。（資料照）

2025/02/14 07:03

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今天（2月14日）是西洋情人節，中央氣象署指出，今天大陸冷氣團減弱，水氣逐漸減少，迎風面的基隆北海岸及東半部地區仍有局部短暫雨，大台北雲多有零星短暫雨，桃竹苗、中部地區及澎湖清晨仍有局部短暫雨的機率，但白天降雨機率下降，轉為多雲的天氣為主，而南部地區的局部短暫雨，預計在下半天後才逐漸轉多雲，金門及馬祖也是多雲的天氣。

今日氣溫方面，清晨仍偏涼冷，各地低溫約13至16度，白天氣溫回升，各地高溫約20至23度；澎湖14至17度、金門10至18度、馬祖9至13度。

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週六各地氣溫雖稍回升，但晚間又有鋒面通過，且週日也會有大陸冷氣團來襲，冷氣團接力影響台灣的時間將長達一週。氣象專家賈新興指出，首先是週日到下週二天氣將受冷氣團影響，北台灣轉濕冷。下週四至下週日又有第二波冷空氣，且強度將更強，不排除強烈大陸冷氣團或寒流南下，氣溫恐創新低且冷的時間更長。

沿海天氣方面，東北風偏強，桃園至雲林沿海空曠地區及恆春半島、澎湖、蘭嶼、綠島易有8至9級強陣風，海邊活動請多留意；此外，晚間台南以北地區及金門、馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，請留意交通安全及航班資訊。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。

未來天氣方面，週六各地氣溫稍回升，環境轉乾，早晚天氣仍涼，東半部地區及西半部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。晚間又有鋒面通過，北部轉為有局部短暫陣雨。

週日大陸冷氣團南下，北部及宜蘭天氣轉冷，其他地區早晚亦冷，環境持續轉乾，僅迎風面的北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲。

下週一、週二受大陸冷氣團影響，北部及宜蘭天氣較冷，其他地區早晚亦冷；東半部地區、基隆北海岸及西半部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。且中部以北3000尺以上高山有零星降雪的機率。下週三、週四大陸冷氣團減弱，早晚天氣仍涼；東半部地區及基隆北海岸有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下週五到下下週日冷空氣再南下，各地氣溫下降，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 15 ~ 22 15 ~ 21 16 ~ 22 16 ~ 21

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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