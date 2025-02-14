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    千萬別去會分手？八卦山大佛打破「約會禁地」魔咒

    彰化八卦山大佛是知名景點，但長期都被視為情侶約會禁地。（記者劉曉欣攝）

    彰化八卦山大佛是知名景點，但長期都被視為情侶約會禁地。（記者劉曉欣攝）

    2025/02/14 06:53

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕今天2月14日是西洋情人節，彰化縣政府為了打破八卦山大佛是「情侶約會禁地」的魔咒，特別選在情人節辦活動，邀請520組情人，一起到八卦山大佛前，在黃色氣球上畫出專屬自己的emoji表情符號，就可以領取限量版的愛心版小提燈。

    八卦山大佛不只是彰化縣的地標，更是知名景點，但長期以來卻被貼上「情侶禁地」封號，也就是傳聞情侶交往如果到八卦山，就可能會生變分手，也造成許多人交往約會，都把八卦山大佛直接畫個叉。

    縣府為了打破長期以來的情侶迷思，決定透過活動來開撕標籤，去年也在西洋情人節發放限定版的粉紅多多龍小提燈，今年再度選定西洋情人節，開辦活動，希望透過情人節活動，翻轉八卦山大佛的既定印象。

    縣府城觀處表示，今天情人節活動將在從下午4點半到晚間7點登場，不管是前世情人或是老情人，只要是2人一組，就可以參加，限定520組參加，因為要發放黃色氣球畫出每個人專屬emoji表情符號，參加者要自備奇異筆。活動後就可憑號碼牌兌換限量的愛心版小提燈。

    城觀處指出，今晚還有樂團的情歌演唱，活動結束剛好可以欣賞每晚6點半到9點50分、每半小時一場燈光秀，今天剛好是星期五晚上，還會送上Energy洗腦神曲星期五晚上特別版，讓情人節嗨起來。

    今年彰化月影燈節主打超可愛的emoji表情符號，讓人笑開懷。（彰化縣政府提供）

    今年彰化月影燈節主打超可愛的emoji表情符號，讓人笑開懷。（彰化縣政府提供）

    今年彰化月影燈節主打超可愛的emoji表情符號，讓人笑開懷。（彰化縣政府提供）

    今年彰化月影燈節主打超可愛的emoji表情符號，讓人笑開懷。（彰化縣政府提供）

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