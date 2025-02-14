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    02/14 各報重點新聞一覽

    12樓美食街現場滿目瘡痍宛如炸彈轟炸。（消防局提供）

    12樓美食街現場滿目瘡痍宛如炸彈轟炸。（消防局提供）

    2025/02/14 06:55

    自由時報

    台中新光三越爆炸 4死26傷 12樓美食街改裝釀禍 現場滿目瘡痍

    台中新光百貨中港店十二樓美食街正進行改裝，昨天近午突然發生大爆炸，大量器具物品與玻璃傾洩而下，行經該百貨大門的澳門一家四代七人，二人被砸中喪命，二歲年幼女童急救中，另二名男女員工倒臥十二樓，共四死卅一傷，震驚全台。弔詭的是，台中市府消防局研判是瓦斯（天然氣）爆炸，但欣中天然氣公司否認與他們有關。

    詳見台中新光三越爆炸 4死26傷 12樓美食街改裝釀禍 現場滿目瘡痍

    囤房稅2.0 5月開徵 22縣市單一自住 豪宅線出爐

    今年五月「囤房稅二．○」首度開徵，全國單一自住房屋現值一定金額以下適用優惠稅率一％，二十二縣市陸續公告適用基準，台北市為房屋現值二八四．二萬元以下最高，宜蘭縣二四九．六八萬、新北市二三五．○五萬元次之，高雄市、澎湖縣也超過二○○萬元。財政部估計，全國約三一二．五萬戶減稅，減稅利益約二十三．六億元。

    詳見囤房稅2.0 5月開徵 22縣市單一自住 豪宅線出爐

    中華郵政徵才 起薪逾40Ｋ

    中華郵政公司今年將大規模徵才。中華郵政說明，這次公開甄選職階人員正取一一一三名、備取五○七名，是首次招募各類人員月薪都超過四萬元，最高為五萬五千多元，預計三月十三日起至三月廿六日開放網路報名。

    詳見中華郵政徵才 起薪逾40Ｋ

    聯合報

    疑施工切到瓦斯管線 台中新光三越氣爆4死31傷

    新光三越台中店封閉施工的十二樓美食街昨天近午發生氣爆，釀四死、卅一人輕重傷。中市消防局初判是瓦斯氣爆釀災，疑工人切割瓦斯管線導致，但氣爆後無明顯火煙及燃燒痕跡，原因需要進一步釐清。

    詳見疑施工切到瓦斯管線 台中新光三越氣爆4死31傷

    川普、普亭通話 允結束俄烏戰爭

    美國總統川普十二日表示，他已與俄羅斯總統普亭通話，雙方同意合作結束俄烏戰爭，他預計和普亭在沙烏地阿拉伯見面，但未說明具體時間。

    詳見川普、普亭通話 允結束俄烏戰爭

    中國時報

    台中新光三越氣爆 4死31傷

    我國百貨史上最嚴重氣爆工安意外！台中新光三越百貨13日早上11時開門營業半個小時後，疑因12樓美食街裝修引發氣爆，造成4死31人輕重傷慘劇，其中6人在加護病房，4人有生命危險，現場滿目瘡痍，如同遭到轟炸。台中市長盧秀燕下令無限期停業，持續進行相關檢查，直到安全無虞才會同意復業。台中警方已約詢20多名工人，晚間移送12名工人至台中地檢署漏夜複訊，不排除朝公共危險、過失致死罪嫌偵辦。

    詳見台中新光三越氣爆 4死31傷

    查無新光三越施工申請 中市將重罰

    疑因11、12樓櫃位施工不慎釀禍，台中新光三越13日中午發生氣爆，釀4死31傷慘劇，再度引發施工安全問題。台中市政府都發局長李正偉表示，經查核相關資料，都發局並未收到新光三越申請施工紀錄，依規定可開罰6萬至30萬元罰鍰，將按最重處分；另建築結構部分要補強，市府會針對消防、電梯與管線等全面安檢。

    詳見查無新光三越施工申請 中市將重罰

    「囤房稅2.0」5月開徵，單一自住房屋現值一定金額以下適用優惠稅率1％，22縣市陸續公告適用基準。（資料照）

    「囤房稅2.0」5月開徵，單一自住房屋現值一定金額以下適用優惠稅率1％，22縣市陸續公告適用基準。（資料照）

    中華郵政公司今年大規模徵才，各類人員月薪都超過4萬元。（資料照）

    中華郵政公司今年大規模徵才，各類人員月薪都超過4萬元。（資料照）

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