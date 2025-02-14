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    彰化婦人拔蘿蔔一看大喊「男的」！ 眾人認證秒懂

    彰化縣花壇鄉代表葉尚雯返回二林婆家拔蘿蔔，一拔起來就驚呼「是男的」。（葉尚雯提供）

    彰化縣花壇鄉代表葉尚雯返回二林婆家拔蘿蔔，一拔起來就驚呼「是男的」。（葉尚雯提供）

    2025/02/14 06:50

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣花壇鄉代表葉尚雯，回到二林鎮婆家拔蘿蔔，一拔起來就大喊「男的」，其他人都跑過來看，一看全都笑了。因為，這根菜頭是一般的兩倍大，遠觀像是菜頭的連體嬰，仔細一看，還多了一小塊，真的是「男的」。

    葉尚雯說，婆家這塊田地平常是種稻子，在2期稻作結束後的冬日，會種上各種蔬菜，菜頭也是其中一種。她返回婆家就跑去田裡拔蘿蔔，剛開始所拔的蘿蔔，就跟菜市場所買的一樣，突然就拔了一個特別大的菜頭，當她一拔起來，瞬間都愣住了，因為這個菜頭是「男的」。

    葉尚雯笑說，沒想到，蘿蔔也有分男的、女的，這還是她第一次拔到「男的」蘿蔔。自家所種的蘿蔔，確實容易長成不同形狀，最常見的就是長得像是2隻腳的蘿蔔，但還是第一次看到蘿蔔，除了長得像2隻腳以外，剛好又「多了一小塊」，讓她脫口而出說「男的」。

    葉尚雯說，這個獨特的菜頭，也讓其他人都跑來看，眾人一看也都跟她一樣愣住了，因為形狀也不好說，只能頻頻對她所說「男的」，點頭如搗蒜，經由全體認證，這根蘿蔔從外觀上來看，確實是「男的」。

    彰化縣花壇鄉代表葉尚雯返回二林婆家拔蘿蔔，大多數都是正常版的形狀。（葉尚雯提供）

    彰化縣花壇鄉代表葉尚雯返回二林婆家拔蘿蔔，大多數都是正常版的形狀。（葉尚雯提供）

    彰化縣花壇鄉代表葉尚雯返回二林婆家拔蘿蔔，大多數都是正常版的形狀。（葉尚雯提供）

    彰化縣花壇鄉代表葉尚雯返回二林婆家拔蘿蔔，大多數都是正常版的形狀。（葉尚雯提供）

    彰化縣花壇鄉代表葉尚雯返回二林婆家，自家田地在冬季裡作種了多種蔬菜。（葉尚雯提供）

    彰化縣花壇鄉代表葉尚雯返回二林婆家，自家田地在冬季裡作種了多種蔬菜。（葉尚雯提供）

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