TPASS成效超好！藍白狂砍預算 公路局長陳文瑞曝明年堪憂

陳文瑞表示藍白兩黨大砍預算，恐會影響交通業務預算的編列。（記者陳怡伶攝）

2025/02/14 10:10

〔記者吳亮儀／台北報導〕行政院通勤月票TPASS受到極大好評，是許多通勤族必備，交通部在本月推出TPASS 2.0，目的在吸引中度大眾運輸使用者也能享受到回饋；不過TPASS的預算在今年就會結束，國民黨和民眾黨今年亂刪預算，明年TPASS會不會受影響？交通部公路局長陳文瑞表示，光是今年的大眾運輸補助恐在第三季就受影響，若沒辦法照現在的額度編列公務預算「那恐怕就會受很大影響」。

陳文瑞接受本報《官我什麼事》節目專訪，他表示，立法院刪減和凍結今年預算高達95.26億元，受影響的部分高達5分之1的預算，這些是協助地方政府的公車營運、公路靠運和國道客運補助，還有購置和補助各縣市的電動公車，如果沒辦法恢復或是解凍，「那今年第三季起可能就會出現影響」。

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有什麼負面影響？陳文瑞說，現在地方政府和客運業者的公共運輸票價並沒有完全反映它們的成本，成本和票價之間有差距，因此公路局有補助，有些路線有負擔社會責任，例如偏遠地區的路線，有對業者的補貼，「如果預算它沒有辦法解凍的話，其實在第三季會受到影響」，還有包括各縣市要汰換公車改為電動公車也會受影響。

交通部前年推出TPASS、今年二月再推出TPASS 2.0，它會不會也被藍白亂刪預算影響？陳文瑞指出，今年TPASS的預算仍是使用特別預算，暫時不受影響，但今年是最後一年了，明年若要持續就得回歸到常態的公務預算，而非現在的特別預算。

陳文瑞說，如果回歸到常態公務預算，若今年審明年度的預算又被砍或凍結，那當然會對於明年度的TPASS執行有影響，「我們現在已經又提報了一個TPASS的公務預算，一年大概90億元左右，也會綜合考量經費的編列情形，目前也還沒核定」。

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