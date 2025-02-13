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    台韓交流賽免費看2/14索票 黃偉哲臉書連發號外

    韓國NC恐龍隊（NC Dinos）今年春訓活動，邀請中職6支球隊舉辦交流賽，14日早上10點起開放索票。（擷自黃偉哲臉書）

    韓國NC恐龍隊（NC Dinos）今年春訓活動，邀請中職6支球隊舉辦交流賽，14日早上10點起開放索票。（擷自黃偉哲臉書）

    2025/02/13 23:47

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕亞太國際棒球訓練中心成棒主球場完工後，將首度迎接韓國NC恐龍隊（NC Dinos）2025年春訓活動，NC恐龍隊邀請中職6支球隊舉辦交流賽，14日早上10點起開放索票，台南市長黃偉哲在臉書連發號外，「免費！免費！免費！很重要所以說三次」！

    交流賽排定2月24日至3月4日共舉辦8場次，黃偉哲提醒球迷們，14日早上10點起開放索票，1人限取2票，惟入場時需每人1人1票，持票入場。

    日程分別為2月24日對戰台鋼雄鷹、25日對戰富邦悍將、26日對戰統一獅、27日對戰中信兄弟、3月1日對戰樂天桃猿、2日對戰富邦悍將、3日再戰中信兄弟、4日出戰味全龍，其中26日對統一獅、27日對中信兄弟，將有來自韓國的啦啦隊與應援團觀賽。

    其中2月26日、2月27日、3月1日、3月2日上午11點至下午5點，於亞太國際棒球訓練中心成棒主球場外的開放空間，將有美食市集攤位。

    亞太成棒主球場有2萬5千席座位，是國內座位數最多的室外棒球場，這次國內6支職業棒球全到齊，民眾將可一睹中韓職棒大戰，也能搶先進場體驗全國最大室外棒球場的觀賽氛圍。

    南市體育局表示，希望藉此機會開放部分內野觀眾席進場體驗，除了讓民眾欣賞中韓職棒精彩賽事之外，也能試行營運與壓力測試，日後正式營運能更臻完善。

    8場交流賽將分階段開放內野區2000至8000席的體驗名額，開放民眾免費進場觀賽並體驗球場氛圍。14日上午10點於KKTIX售票平台（https://sportstainan.kktix.cc/events/13df6b41-copy-1）開放免費取票，相關訊息可上台南市政府體育局官網及FB。

    韓國NC恐龍隊邀請中職6支球隊舉辦交流賽，台南市長黃偉哲13日晚在臉書再度發號外。（擷自黃偉哲臉書）

    韓國NC恐龍隊邀請中職6支球隊舉辦交流賽，台南市長黃偉哲13日晚在臉書再度發號外。（擷自黃偉哲臉書）

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